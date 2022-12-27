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Врач: спад доноров – не драматический, но продолжается из года в год

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Врач: спад доноров – не драматический, но продолжается из года в год
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  • Эстония рассчитывает только на своих доноров
  • Число доноров необходимо увеличить с 3% до 4%
  • Доноры легче переносят травмы и кровопотери

Какова ситуация с запасами донорской крови в Эстонии? Насколько обостряется дефицит крови в период праздников? С чем связан упадок донорского движения? И как решить эту проблему?

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире заведующая донорским отделом Центра крови Северо-Эстонской региональной больницы Гулара Ханирзаева.

Выдержки из беседы:

– Какова ситуация с запасами донорской крови Эстонии? Как вы справлялись в ковидный год? Стало ли легче теперь?

– Во время пандемии было непросто: люди болели, контактировали с больными, работали на дому, а остров Сааремаа, где у нас очень много доноров, был вообще закрыт для посещений. К счастью, ни один пациент в больнице даже в тот сложный период не остался без переливания крови.

– Сейчас проблема стоит острее? В преддверии праздников вы опять шлете сигналы SOS…

– Кровь – это живая ткань, которую нельзя хранить бесконечно. Как только мы замечаем, что запасы той или иной группы крови начинают уменьшаться, мы сразу же обращаемся к донорам с соответствующими призывами.

– Срок хранения крови ограничен?

– Замороженную плазму можно хранить долго, срок хранения эритроцитной массы – 35 дней при температуре +2+6 градусов, а вот тромбоциты хранятся не более семи дней, поэтому необходимо регулярно пополнять запасы крови.

– Как решить проблему нехватки донорской крови, учитывая то, что донорство в Эстонии является добровольным и безвозмездным?

– Самое главное – больше говорить о донорстве как способе спасти жизнь. Кровь нельзя изготовить искусственно. При больших кровопотерях пациента может спасти только донор. Сдавая кровь, мы помогаем и себе, потому что никогда не знаем, в какую ситуацию могут попасть наши близкие и мы сами.

– С чем связан упадок донорского движения?

– Статистика последних пяти лет показывает, что небольшой спад доноров продолжается из года в год.

Это не драматический спад, но он есть. Доноров в Эстонии – чуть меньше 3% населения, должно быть 4%. 

В последние годы уменьшились потребности больниц в эритроцитах, но в плазме и тромбоцитах – выросли. Так что доноры по-прежнему нужны. К счастью, в больницах Эстонии ни один пациент ни разу не остался без требуемой крови.

– Как решается проблема дефицита крови между больницами?

– На всю Эстонию есть четыре центра крови. Самый большой – в Северо-Эстонской региональной больнице, есть также в Тарту, Пярну и Ида-Вирумаа. В случае большого дефицита той или иной группы крови происходит обмен запасами.

Выездная бригада работает в различных местах практически каждый день: в Таллинне и за его пределами, а также на островах и в других городах, включая Нарву. Донорские дни формируют 40% общего запаса крови.

– Есть ли договоры с соседними государствами на экстренные случаи?

– У Эстонии нет такого договора с соседними государствами. При необходимости мы будем обращаться с призывами именно к своим донорам.

– Сколько нужно доноров, чтобы полностью обеспечить потребности больниц в крови?

– По статистике, в Эстонии чуть меньше 3% доноров от всего населения. Чтобы всем спокойно спасть, необходимо, чтобы 4% населения были донорами крови. Так что есть к чему стремиться.

– Какой крови не хватает больше всего?

– Чаще всего мы обращаемся к пациентам с негативным резусом, так как их меньше по статистике. Самая востребованная группа крови – нулевая с отрицательным резусом. Речь идет об универсальных донорах, чья группа крови подходит всем пациентам, если требуется срочное переливание в больших объемах до момента установления группы крови пострадавшего.

– Насколько сложна проверка безопасности крови донора?

– Донорская кровь проверяется на все основные инфекции – гепатит Б и С, сифилис и ВИЧ. Кроме того, доноры предварительно заполняют подробную анкету о состоянии здоровья, поездках в зоны риска и т.д.

– Случаются ли инциденты, когда пациенту все же переливают зараженную кровь?

– На моей памяти таких случаев не было. Однако, бывало, что в лабораториях обнаруживались инфекции в крови донора. Такая кровь в больницы не отправляется.

– Кто может стать донором?

– Любой здоровый человек от 18 до 60 лет, постоянные доноры – до 65 лет. Вес донора должен быть не менее 50 кг. Требуется гражданство Эстонии или вид на жительство, ценз оседлости – не менее трех месяцев.

– Какие существуют ограничения?

– Ограничений множество: различные заболевания, наркомания, алкоголизм, прием определенных лекарственных препаратов, путешествия в зону риска, где может быть распространена малярия. Список всех ограничений вывешен на сайте центра крови PERH.

– Донорство – это прежде всего чувство миссии. А как оно влияет на здоровье донора? Бытует мнение, что омолаживает кровь…

– Донорство стимулирует кроветворение.

Люди, регулярно сдающие кровь, легче переносят травмы и кровопотери.

И все же наибольшую радость донор ощущает от того, что сделал доброе дело и спас жизни другим пациентам.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: центр крови – как решить проблему нехватки донорской крови? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Ted Baker
Студия Postimees: центр крови – как решить проблему нехватки донорской крови? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Ted Baker Фото: Madis Veltman / Postimees
  • Как справлялись больницы Эстонии с пополнение запасов крови в ковидный год? Насколько острее стоит проблема сейчас?
  • Какие существуют способы привлечения доноров? С чем связан упадок донорского движения?
  • Как решается проблема дефицита крови между больницами? Есть ли договоры с соседними государствами на экстренные случаи?
  • Как давно стоит проблема нехватки крови? С чем это связано?
  • Кто может стать донором? Какие существуют ограничения? Важно ли знать группу крови? 
  • Сколько нужно доноров, чтобы полностью обеспечить потребности больниц в крови? Сколько доноров имеется в настоящее время?
  • Какой крови не хватает больше всего? Насколько сложна проверка безопасности крови донора?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Ted Baker 

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