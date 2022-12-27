Врач: спад донорского движения – не критичен, но продолжается из года в год

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире заведующая донорским отделом Центра крови Северо-Эстонской региональной больницы Гулара Ханирзаева.

Выдержки из беседы:

– Какова ситуация с запасами донорской крови Эстонии? Как вы справлялись в ковидный год? Стало ли легче теперь?

– Во время пандемии было непросто: люди болели, контактировали с больными, работали на дому, а остров Сааремаа, где у нас очень много доноров, был вообще закрыт для посещений. К счастью, ни один пациент в больнице даже в тот сложный период не остался без переливания крови.

– Сейчас проблема стоит острее? В преддверии праздников вы опять шлете сигналы SOS…

– Кровь – это живая ткань, которую нельзя хранить бесконечно. Как только мы замечаем, что запасы той или иной группы крови начинают уменьшаться, мы сразу же обращаемся к донорам с соответствующими призывами.

– Срок хранения крови ограничен?

– Замороженную плазму можно хранить долго, срок хранения эритроцитной массы – 35 дней при температуре +2+6 градусов, а вот тромбоциты хранятся не более семи дней, поэтому необходимо регулярно пополнять запасы крови.

– Как решить проблему нехватки донорской крови, учитывая то, что донорство в Эстонии является добровольным и безвозмездным?