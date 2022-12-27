Врач: спад донорского движения – не критичен, но продолжается из года в год

– Какой крови не хватает больше всего?
– Чаще всего мы обращаемся к пациентам с негативным резусом, так как их меньше по статистике. Самая востребованная группа крови – нулевая с отрицательным резусом. Речь идет об универсальных донорах, чья группа крови подходит всем пациентам, если требуется срочное переливание в больших объемах до момента установления группы крови пострадавшего.
– Насколько сложна проверка безопасности крови донора?
– Донорская кровь проверяется на все основные инфекции – гепатит Б и С, сифилис и ВИЧ. Кроме того, доноры предварительно заполняют подробную анкету о состоянии здоровья, поездках в зоны риска и т.д.
– Случаются ли инциденты, когда пациенту все же переливают зараженную кровь?
– На моей памяти таких случаев не было. Однако, бывало, что в лабораториях обнаруживались инфекции в крови донора. Такая кровь в больницы не отправляется.
– Кто может стать донором?
– Любой здоровый человек от 18 до 60 лет, постоянные доноры – до 65 лет. Вес донора должен быть не менее 50 кг. Требуется гражданство Эстонии или вид на жительство, ценз оседлости – не менее трех месяцев.
– Какие существуют ограничения?
– Ограничений множество: различные заболевания, наркомания, алкоголизм, прием определенных лекарственных препаратов, путешествия в зону риска, где может быть распространена малярия. Список всех ограничений вывешен на сайте центра крови PERH.
– Донорство – это прежде всего чувство миссии. А как оно влияет на здоровье донора? Бытует мнение, что омолаживает кровь…