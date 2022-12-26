Все министерства ввели меры по экономии, которые могут доставлять сотрудникам определенные неудобства. В тоже время понятно, что другой альтернативы в условиях энергетического кризиса нет.
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Энергетический кризис ⟩ Как проходит рабочий день в министерствах, переведенных на режим жесткой экономии?
Как проходит рабочий день в министерствах, переведенных на режим жесткой экономии?
В сентябре Министерство финансов в сотрудничестве с экспертами, учреждениям и муниципалитетами составило рекомендации для государственных учреждений. Их цель - снижение энергопотребления зданий, используемых центральным правительством в предстоящий отопительный период.
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