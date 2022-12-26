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Энергетический кризис ⟩ Как проходит рабочий день в министерствах, переведенных на режим жесткой экономии?

Александра Саарнийт
, журналист
Как проходит рабочий день в министерствах, переведенных на режим жесткой экономии?
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Суперминистерство.
Суперминистерство. Фото: Sander Ilvest

Все министерства ввели меры по экономии, которые могут доставлять сотрудникам определенные неудобства. В тоже время понятно, что другой альтернативы в условиях энергетического кризиса нет.

В сентябре Министерство финансов в сотрудничестве с экспертами, учреждениям и муниципалитетами составило рекомендации для государственных учреждений. Их цель - снижение энергопотребления зданий, используемых центральным правительством в предстоящий отопительный период.

Министерство рекомендовало прекратить электрическое водяное отопление, снизить температуру в неиспользуемых помещениях, работать удаленно, отключить наружное освещение зданий и декоративное освещение памятников в ночное время, установить верхний предел температуры в помещении, а также провести экспертизу технических систем зданий и оптимизировать использование энергии.

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