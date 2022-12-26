Снегопад унес жизни по меньшей мере 17 человек в Японии

Чрезвычайно сильные снегопады вызвали огромные заторы на дорогах на севере Японии, что привело к повсеместным отключениям электроэнергии и гибели 17 человек.

По данным спасательной службы, в результате снегопада пострадали 93 человека. Многие люди падали с крыш во время уборки снега или оказывались в ловушке из-за сползающего с крыш снега.