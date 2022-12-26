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Снегопад унес жизни по меньшей мере 17 человек в Японии

AP/BNS
Снегопад унес жизни по меньшей мере 17 человек в Японии
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Житель сгребает снег с машины на парковке в городе Китами, префектура Хоккайдо.
Житель сгребает снег с машины на парковке в городе Китами, префектура Хоккайдо. Фото: Reuters/ScanPix

Сильный снегопад во многих районах Японии унес по меньшей мере 17 жизней, более 90 человек получили ранения, сообщила сегодня служба спасения.

Чрезвычайно сильные снегопады вызвали огромные заторы на дорогах на севере Японии, что привело к повсеместным отключениям электроэнергии и гибели 17 человек.

По данным спасательной службы, в результате снегопада пострадали 93 человека. Многие люди падали с крыш во время уборки снега или оказывались в ловушке из-за сползающего с крыш снега.

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