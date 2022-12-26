Во сколько государству обойдется дополнительный выходной?

Экономист Банка Эстонии Каспар Оя сказал, что изменение количества рабочих дней влияет на экономическую активность.

«Праздники связаны с двумя противоположными эффектами: во-первых, в праздники увеличивается потребление некоторых товарных групп, что повышает экономическую активность. Однако этот эффект напрямую связан не с количеством рабочих дней, а с самими праздниками. С другой стороны, меньшее количество рабочих дней снижает экономическую активность», - отметил он.

Поскольку в году около 250 рабочих дней, максимальный эффект от потери одного рабочего дня составляет 1/250, или 0,4 процента. Эта оценка основана на предположении, что экономическая активность падает пропорционально количеству рабочих дней. В денежном выражении сокращение рабочего дня на один день означает потери для общества в размере 144 миллионов (максимально) в этом году.

«Однако вполне вероятно, что фактическое снижение будет меньше. Европейский центральный банк ранее оценивал, что влияние одного рабочего дня на ВВП варьируется от страны к стране и может составлять 0,2...0,3 процента во Франции, но в среднем по еврозоне скорее 0,05...0,1 процента. 0,1 процента ВВП составит около 36 миллионов евро в этом году», - сказал он.

«Количество рабочих дней, безусловно, оказывает влияние: это видно, когда мы смотрим на потребление электроэнергии. Выходные дни в течение недели имеют такой же профиль потребления, как и выходные».

Если рассматривать рождественские праздники с другой стороны, то можно сказать, что большая часть людей все равно возьмет отпуск или будет работать менее интенсивно, и влияние дополнительного выходного дня в декабре будет незначительным.