В этом году рождественские государственные праздники снова приходятся на выходные дни, и нет такого понятия, как дополнительный отгул. Что если мы внедрим систему, используемую во многих странах, согласно которой, если государственный праздник, выпадает на выходные, то работники получают выходной на новой неделе? Сколько это будет стоить?
Выходные дни в течение недели на рождественские праздники: сколько это стоит?
Экономист Банка Эстонии Каспар Оя сказал, что изменение количества рабочих дней влияет на экономическую активность.
«Праздники связаны с двумя противоположными эффектами: во-первых, в праздники увеличивается потребление некоторых товарных групп, что повышает экономическую активность. Однако этот эффект напрямую связан не с количеством рабочих дней, а с самими праздниками. С другой стороны, меньшее количество рабочих дней снижает экономическую активность», - отметил он.
Поскольку в году около 250 рабочих дней, максимальный эффект от потери одного рабочего дня составляет 1/250, или 0,4 процента. Эта оценка основана на предположении, что экономическая активность падает пропорционально количеству рабочих дней. В денежном выражении сокращение рабочего дня на один день означает потери для общества в размере 144 миллионов (максимально) в этом году.
«Однако вполне вероятно, что фактическое снижение будет меньше. Европейский центральный банк ранее оценивал, что влияние одного рабочего дня на ВВП варьируется от страны к стране и может составлять 0,2...0,3 процента во Франции, но в среднем по еврозоне скорее 0,05...0,1 процента. 0,1 процента ВВП составит около 36 миллионов евро в этом году», - сказал он.
«Количество рабочих дней, безусловно, оказывает влияние, и это хорошо видно, когда мы смотрим, например, на потребление электроэнергии. Выходные дни в течение недели имеют такой же профиль потребления, как и выходные».
Однако, если рассматривать рождественские праздники с другой стороны, то можно сказать, что значительная часть людей все равно возьмет отпуск или будет работать менее интенсивно, и влияние дополнительного выходного дня в декабре будет не очень большим.
«Данные о потреблении электроэнергии также показывают, что люди меньше заняты во время школьных каникул. Это означает, что влияние дополнительных выходных, предоставляемых в период Рождества, на экономику, вероятно, будет меньше, чем в другое время», - сказал Оя.