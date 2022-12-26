На Балтийском рынке открылся магазин продуктов с истекающим сроком годности

По словам основателя Sumena Оливера Себастьяна Лампа, рекордный рост цен в обычных магазинах увеличил спрос на более доступную, но на самом деле не менее качественную еду. «Постоянных покупателей у нас около тысячи, и многие просили о возможности приехать в магазин, чтобы забрать товар самостоятельно. Спрос растет, поэтому мы планируем расширяться», - сказал Ламп.

«В магазине на Балтийском вокзале - сотни товаров. Большинство из них фактически не превысили срок «годен до», но приближаются к нему, поэтому стоят в разы дешевле. Теперь мы можем продавать и товары в тяжелой стеклянной таре, которые иначе было бы неудобно отправлять в посылочный автомат. В будущем мы планируем продавать продукты глубокой заморозки, чтобы люди могли купить у нас большую часть своей ежедневной продовольственной корзины», - добавил Ламп.

«Товары мы закупаем дешево, потому что производители и импортеры не умеют с ними обращаться. Продаем мы их также дешево. Например, мы только что начали продавать самый дешевый кофе в Эстонии, которому еще далеко до истечения срока годности», - сказал Ламп.

«Ежегодно в Эстонии выбрасывается около 167 000 тонн продуктов питания на сумму 164 миллиона евро, большую часть которых можно было бы потреблять. Как правило, качество или свойства продуктов питания с пометкой «годен до» не ухудшаются в течение месяцев или даже лет после истечения срока годности. В спасении еды нет ничего постыдного, совсем наоборот. Если человек попробует один раз и увидит, что продукт такой же хороший, он вернется», - рассказал Ламп.