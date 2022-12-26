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Латвия закупит ракеты береговой обороны

BNS
Латвия закупит ракеты береговой обороны
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Baomoi.press

Министерство обороны Латвии в следующем году планирует подписать договор о приобретении ракетных систем береговой обороны, сообщил агентству ЛЕТА пресс-секретарь министерства Каспар Галкин.

С учетом планов повышения обороноспособности вооруженных сил Минобороны в сентябре начало переговоры с США о приобретении противокорабельных ракетных комплексов «Naval Strike Missile» (NSM) производства компании «Kongsberg Defence & Aerospace».

Также министерство продолжает процесс закупки шести артиллерийских комплексов HIMARS, но пока неизвестно, когда будет заключен договор. Бывший министр обороны Артис Пабрикс осенью сообщил агентству ЛЕТА, что системы планируется приобрести в течение ближайших трех лет.

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