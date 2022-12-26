Государство предлагает частным лицам деньги на строительство водопроводов и канализаций

Пособие предназначено для жителей Эстонии, чье хозяйство или имущество находится в городе, но по каким-то причинам не подключено к водопроводу или канализации общего пользования.

«Пособие предназначено для обеспечения людей питьевой водой в соответствии с требованиями качества, а также для надлежащего сбора и очистки сточных вод», - пояснил руководитель отдела биоразнообразия и климата KIK Кай Айзенберг.

Помимо подключения жилого помещения к системе общего водоснабжения и/или канализации, пособие могут дать и на реконструкцию накопительного бака или собственной очистительной станции. Это в случае, если в населенном пункте отсутствует инфраструктура общего пользования и в течение пяти лет населенный пункт все еще не будет ею обеспечен. Компании или местные органы власти не могут обращаться за этой поддержкой.

Многие проекты других мер поддержки обошлись либо дешевле, либо проект просто не реализовали. Непотраченные деньги направляются на новый виток частной водной инфраструктуры. руководитель отдела биоразнообразия и климата KIK Кай Айзенберг

Обращаться за поддержкой можно до тех пор, пока в бюджете достаточно денег, а ее размер будет исходить из средней стоимости аналогичных строительных работ и будет зависеть от длины строящегося трубопровода. Суммы предыдущих пособий варьировались от 1132 до 3792 евро.

По словам Айзенберга, бюджет в этом году значительно меньше, поскольку он будет осуществляться за счет оставшихся денег в период финансирования ЕС 2014-2020 годов. «Многие проекты других мер поддержки обошлись либо дешевле, либо проект просто не реализовали. Непотраченные деньги направляются на новый виток частной водной инфраструктуры», - отметил он.

В прошлый раз пособия выделяли на три года: с 2018 по 2021. Трехлетний бюджет составлял 17,37 млн ​​евро. Из них уже выплачено 16,9 млн евро, а некоторые проекты все еще находятся в стадии реализации. Всего 9 300 домохозяйств получили надлежащее водоснабжение, а 13 000 - канализационную систему.