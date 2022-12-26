В воскресенье в Косово были произведены выстрелы по латвийскому миротворческому патрулю, в результате инцидента никто не пострадал, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.
В Косово обстрелян патруль латвийских миротворцев
Военнослужащие латвийского контингента миротворческих сил в Косово под руководством НАТО (KFOR) были обстреляны во время патрулирования. По возвращении на базу констатировано, что ни одна из двух патрульных машин не получила повреждений. Предполагается, что выстрелы были произведены, чтобы помешать патрулю продолжить движение по запланированному маршруту.
Инцидент расследует полиция Косово совместно с военной полицией KFOR.
Латвийские военнослужащие пехотной роты участвуют в операции в Косово в составе многонационального батальона под руководством США, осуществляя патрулирование, поддерживая боеспособность, а также выполняя задачи сил быстрого реагирования.
На севере Косово, населенной преимущественно сербами, сохраняется напряженная ситуация. Ее причиной стало требование властей сменить старые, выданные еще Сербией номерные знаки на автомобилях. В знак протеста сербское население стало устанавливать баррикады на дорогах, были совершены нападения на полицию.
Подразделения Национальных вооруженных сил Латвии участвуют в операции под руководством НАТО в Косово с 2021 года. Латвия также участвовала в этой операции с февраля 2000 года по август 2009 года.