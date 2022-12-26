Шведское издание Aftonbladet сообщает, что Силы обороны Швеции перевозили на пароме «Эстония» больше военной техники, чем заявлялось ранее. Эта информация появилась, когда Шведский центр по расследованию происшествий (SHK) опросил представителей сил обороны.
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Силы обороны Швеции признались: мы перевозили на пароме «Эстония» больше техники, чем говорили ранее
Силы обороны Швеции признались: мы перевозили на пароме «Эстония» больше техники, чем говорили ранее
Глава SHK Йонас Бекстранд, сообщил изданию Aftonbladet, что представителям сил обороны был задан ряд вопросов которые поднимались десятилетиями. Некоторые из них касались перевозки военной техники на пароме «Эстония».
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