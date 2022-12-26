Силы обороны Швеции признались: мы перевозили на пароме «Эстония» больше техники, чем говорили ранее

Глава SHK Йонас Бекстранд, сообщил изданию Aftonbladet, что представителям сил обороны был задан ряд вопросов которые поднимались десятилетиями. Некоторые из них касались перевозки военной техники на пароме «Эстония».

Ранее Силы обороны Швеции признали, что на пароме «Эстония» состоялись две перевозки - 14 и 20 сентября. Теперь в SHK признали, что таких перевозок было больше.