В Ида-Вирумаа начнут решать проблему пустующих многоквартирных домов

Ида-Вирумаа имеет наибольшую долю многоквартирных домов по чистой площади после Харьюмаа. По словам Рийны Солман, министра государственного управления, проблема пустующих многоквартирных домов сегодня ни для кого не является новостью. «Многоквартирные дома пустеют повсюду, но больше всего в Ида-Вирумаа. Об этом свидетельствует количество квартир, переданных собственниками самоуправлениям региона, а также государству», - сказала она.

По закону организация жилищного строительства является обязанностью местных органов власти. «Самоуправления Ида-Вирумаа сегодня испытывают проблемы, поскольку приобретение квартир в пустующих домах, помощь людям в поиске другого жилья, работа с администрацией, юридические процедуры и снос зданий отнимают много ресурсов и денег», - отметила Солман.

До сих пор местным самоуправлениям по всей Эстонии, в том числе и в Ида-Вирумаа, предоставлялась мера поддержки, чтобы помочь снести принадлежащее им неиспользуемое здание. Однако в случае с многоквартирными домами, где основной проблемой является множественность собственников, большинство из которых не заинтересованы в управлении зданием, поскольку оно ничего не стоит, эта мера оказалась нецелесообразной. Новая схема поддержки с решениями и методическими материалами восполнит этот пробел и позволит самоуправлениям эффективно бороться с пустующими или аварийными зданиями.

Бюджет меры поддержки составляет около одного миллиона евро в год и финансируется из средств программы Ида-Вирумаа. Сумма гранта может составлять до 100% приемлемых затрат проекта. По сути, будут поддерживаться все события, непосредственно связанные с этим процессом и заканчивающиеся приобретением всего многоквартирного дома самоуправлением, роспуском кооператива и сносом здания.