Столтенберг: Швеция и Финляндия войдут в НАТО в 2023 году

Швеция и Финляндия станут членами НАТО до конца 2023 года. Такое мнение высказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в Брюсселе в интервью агентству dpa, которое оно опубликовало в понедельник, 26 декабря.

По словам Столтенберга, он «абсолютно уверен, что процесс ратификации будет завершен своевременно». Руководитель альянса не назвал более точных сроков, однако дал понять, что, по его оценкам, Турция не будет долго блокировать прием и ратифицирует протоколы о вступлении, уточнило dpa.

Визит главы МИД Швеции в Турцию

Шведский министр иностранных дел Тобиас Билльстрём 21-22 декабря посетил Анкару, где встретится с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу.

В понедельник, 19 декабря, Верховный суд Швеции остановил экстрадицию по запросу Турции журналиста Бюлента Кенеса. Чавушоглу назвал решение «крайне негативным». Экстрадиция журналиста, а также лиц, связанных с Курдской рабочей партией (КРП), является одним из требований Турции для ратификации заявки Швеции на членство в НАТО. На пресс-конференции с Билльстрёмом Чавушоглу заявил, что Швеция в реализации договоренностей не прошла «еще и полпути».

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