Философ Юваль Харари ⟩ Нас может ожидать новая эпоха войн и лишений, но выход есть

В конце XX и начале XXI века значение слова «мир» изменилось. Если «старый мир» означал лишь временное отсутствие войны, то «новый мир» означал неправдоподобность войны. Во многих (если не во всех) регионах мира страны перестали бояться, что их соседи могут на них напасть и уничтожить. Тунисцы перестали бояться вторжения итальянцев, в Коста-Рика никто не думал, что никарагуанская армия может организовать штурм Сан-Хосе, а жители Самоа не боялись внезапного появления на горизонте флотилии Фиджи. Откуда мы знаем, что страны перестали беспокоиться о таких вещах? Посмотрите на их бюджеты.

До недавних времен можно было предполагать, что в бюджете любой империи, султаната, королевства или республики армия будет занимать первую строчку в бюджете. Правительства мало тратили на здравоохранение и образование, потому что большая часть денег шла на содержание солдат, возведение стен и строительство военных кораблей. Римская империя тратила на армию около 50-75 процентов своего бюджета; в империи Сун (960 - 1279) этот показатель составлял примерно 80 процентов; в Османской империи конца XVII века порядка 60 процентов. В период с 1685 по 1813 год доля расходов, выделяемых правительством Великобритании на армию, никогда не опускалась ниже 55% и составляла в среднем 75%. Во время крупных конфликтов XX века и демократические государства, и тоталитарные режимы тонули в долгах, чтобы финансировать свои пулеметы, танки и подводные лодки. Если мы боимся, что наши соседи могут в любой момент напасть на нас, разграбить наши города, поработить наших людей и аннексировать территорию, то такой подход во всех отношениях будет разумным.