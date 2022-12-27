Философ Юваль Харари ⟩ Нас может ожидать новая эпоха войн и лишений, но выход есть

Владимир Путин втягивает человечество в эру войн, которая может оказаться хуже всего того, что мы видели раньше. Она может поставить под угрозу само выживание нашего вида, пишет историк и философ с мировым именем, автор книг «Sapiens: Краткая история человечества» и «21 урок для XXI века» Юваль Харари.
Несколько лет назад я опубликовал книгу «21 урок для XXI века» и посвятил одну главу будущему войны. В главе «Нельзя недооценивать человеческую глупость» я утверждал, что первые десятилетия XXI века были самой мирной эпохой в истории человечества, и в войне больше нет особого экономического или геополитического смысла. Но эти факты не могли служить абсолютной гарантией мира, потому что «человеческая глупость – одна из величайших действующих сил в истории» и «поэтому здравомыслящие лидеры тоже часто совершают очень глупые поступки».
Доктор Юваль Ноа Харари (р. 1979)
Историк, получивший докторскую степень в Оксфордском университете, профессор Еврейского университета в Иерусалиме.
Его книги, переведенные на эстонский язык: «Sapiens: краткая история человечества», «Homo Deus: Краткая история завтрашнего дня», «21 урок для XXI века».
С разрешения автора Postimees публикует статью The End of the New Peace, первоначально опубликованную в The Atlantic.
Несмотря на эти мысли, в феврале 2022 года я был шокирован попыткой Владимира Путина захватить Украину. Ожидаемые последствия для самой России и для всего человечества настолько катастрофические, что это казалось маловероятным шагом даже для бездушного мегаломана. Тем не менее российский автократ решил положить конец самой мирной эпохе и втянуть человечество в новую эру войн, которая может оказаться хуже всего того, что мы видели раньше. Да, она даже может поставить под угрозу само выживание нашего вида.