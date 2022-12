Философ Юваль Харари ⟩ Нас может ожидать новая эпоха войн и лишений, но выход есть

Доктор Юваль Ноа Харари (р. 1979)

Юваль Ноа Харари Фото: Poppe, Cornelius/NTB scanpix

Историк, получивший докторскую степень в Оксфордском университете, профессор Еврейского университета в Иерусалиме.

Его книги, переведенные на эстонский язык: «Sapiens: краткая история человечества», «Homo Deus: Краткая история завтрашнего дня», «21 урок для XXI века».

С разрешения автора Postimees публикует статью The End of the New Peace, первоначально опубликованную в The Atlantic.