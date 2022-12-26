Дед Мороз оказался в больнице. Что случилось?

Когда газета Järva Teataja спросила Деда Мороза Преэдика, которого на самом деле зовут Прийт Сейре, что случилось, он весело ответил, что решил своим визитом удивить персонал больницы и пациентов. А причина почему ему было трудно войти, заключалась в том, что у него был тяжелый мешок с подарками.