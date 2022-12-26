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Дед Мороз оказался в больнице. Что случилось?

Анне Пыдер
, журналист
Дед Мороз оказался в больнице. Что случилось?
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Фото: Erakogu

Дед Мороз Преэдик, ставший любимцем детей в Ярвамаа, сегодня неожиданно оказался в больнице. Он с большим трудом смог войти в отделение неотложной помощи.

Когда газета Järva Teataja спросила Деда Мороза Преэдика, которого на самом деле зовут Прийт Сейре, что случилось, он весело ответил, что решил своим визитом удивить персонал больницы и пациентов. А причина почему ему было трудно войти, заключалась в том, что у него был тяжелый мешок с подарками.

Сейре объяснил, что решил навестить больницу, чтобы закончить праздничный сезон чем-то особенно теплым. «Всем, кому приходится проводить праздники в больнице, грустно на сердце. Работники больницы не могут находиться с семьей при выполнении своих трудовых обязанностей. Поэтому выбор и пал на больницу, чтобы доставить радость находящимся там людям, - рассказал он.

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