Украина инициировала процесс исключения РФ из Совбеза ООН и ООН в целом

«Мы заявили на официальном уровне свою подробную и аргументированную позицию, почему пребывание России в Совбезе ООН и в организации - нелегитимно. Мы предоставили детальные доказательства того, как 31 год назад российская делегация по сути просто оккупировала кресло СССР в СБ ООН - государства, которое на тот момент прекратило свое существование - без каких-либо уставных оснований для этого», - цитирует дипломата украинское информагентство УНИАН.

По мнению Кулебы, передача России места СССР в Совбезе ООН стала «грубым нарушением пункта 2 статьи 4 Устава ООН, который четко определяет единую легитимную процедуру приобретения членства в Организации».

«Война Российской Федерации против Украины - беспрецедентный акт нарушения целей и принципов Устава ООН со времен его подписания в 1945 году и лишает Россию права называться миролюбивым государством.», - говоритсяв заявлении, опубликованном 26 декабря на сайте МИД Украины.

Из этого документа следует, что, с точки зрения Киева, Россия злоупотребляет своим правом вето в Совбезе ООН. В качестве примера подобных злоупотреблений названы в том числе блокирование РФ резолюции о создании трибунала в расследовании по делу о крушении рейса MH17 «Малайзийских авиалиний»; о признании массовых убийств в Сребренице геноцидом, о реагировании на политическую и гуманитарную ситуацию в Венесуэле; об усилении санкционного режима в отношении КНДР, а также 16 резолюций по Сирии.

Призыв Зеленского исключить РФ из Совбеза ООН