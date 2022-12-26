Новая атака на стратегический аэродром Энгельс: что известно

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Минобороны России утверждало, что целью атак 5 декабря было выведение из строя российских самолетов дальней авиации «реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства». Военные телеграм-каналы уточняли, что для ударов по аэродромам в глубоком российском тылу могли быть использованы советские разведывательные беспилотники Ту-141 «Стриж».

Украинские власти не брали на себя ответственность за происшествия на аэродромах в Энгельсе и Дягилево. Самолеты дальней авиации используются для нанесений ракетных ударов по Украине, в том числе по объектам энергетической инфраструктуры.

В понедельник новую атаку на авиабазу в Энгельс прокомментировал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. «Безусловно, эти происшествия - это последствия российской агрессии, - цитирует его агентство Интерфакс-Украина. - Это последствие того, что Россия творит на нашей земле. Если россияне думали, что никого в тылу глубоком война не коснется, то они ошибались. Как видим, такие вещи происходят все чаще, и будем надеяться, что это Украине будет только на руку».

Павел Аксенов, корреспондент Русской службы Би-би-си, о значении удара по аэродрому Энгельс:

«Новый удар по авиабазе Энгельс, безусловно, имеет большое политическое и пропагандистское значение для Украины.