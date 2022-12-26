В пятницу, 26 декабря, в Тарту состоялся выпускной Эстонской военной академии, на которой командующий академией бригадный генерал Вахур Карус вручил аттестаты выпускникам основных и средних курсов для старших унтер-офицеров. Девять выпускников получили звание младшего фельдфебеля, а семь - звание старшего фельдфебеля.
Силы обороны торжественно получили в свои ряды девять младших и семь старших фельдфебеля
«Для меня большая честь быть среди вас, потому что сегодня начинается следующий этап вашей жизни», - сказал командующий Военной академией бригадный генерал Вахур Карус. «Будущие фельдфебели, вы смогли узнать, что означает жизнь фельдфебеля, теперь вам нужно применить эти знания на практике. Ваша работа на поле боя - следить за тем, чтобы группа или рота были хорошо обеспечены - медикаментами, продовольствием, боеприпасами, запчастями - это ваша основная деятельность и будьте в ней лучшим».
Учеба по основному курсу для старших унтер-офицеров началась в конце июля, и за это время курсанты приобрели знания по педагогике, общему и военному управлению, прошли необходимую подготовку по проведению стрелковых занятий. Теперь 13 выпускников базового курса возвращаются в родную часть, а 44 студента продолжат обучение в специализированных училищах и на служебной практике. Для них учеба закончится в июне 2023 года.