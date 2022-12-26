Силы обороны торжественно пополнили свои ряды девятью младшими и семью старшими фельдфебелями

«Для меня большая честь быть среди вас, потому что сегодня начинается следующий этап вашей жизни», - сказал командующий Военной академией бригадный генерал Вахур Карус. «Будущие фельдфебели, вы смогли узнать, что означает жизнь фельдфебеля, теперь вам нужно применить эти знания на практике. Ваша работа на поле боя - следить за тем, чтобы группа или рота были хорошо обеспечены - медикаментами, продовольствием, боеприпасами, запчастями - это ваша основная деятельность и будьте в ней лучшими».