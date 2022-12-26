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На российского военнослужащего, который сознался в убийстве мирного украинца, завели уголовное дело о «фейках» про армию

Meduza.io
На российского военнослужащего, который сознался в убийстве мирного украинца, завели уголовное дело о «фейках» про армию
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Российская полиция. Фото иллюстративное.
Российская полиция. Фото иллюстративное. Фото: Mstyslav Chernov/AP

В Хабаровский гарнизонный военный суд поступило дело в отношении военнослужащего Даниила Фролкина. Его обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии, совершенном группой лиц из корыстных побуждений. На карточку дела обратил внимание «ОВД-Инфо», передает Meduza.

Как пишут «Важные истории», фамилия, имя и отчество фигуранта дела полностью совпадают с ФИО российского военного, который летом 2022 года признался изданию в убийстве мирного жителя Украины в селе Андреевка Киевской области Украины.

Фролкин тогда заявил «Важным историям», что убитый им украинец передавал ВСУ координаты российских колонн, движущихся по Киевской области, и что приказ о его убийстве отдал командир. Фролкин раскритиковал его и ряд других своих командиров и пообещал уволиться из армии.

К моменту выхода материала «Важных историй», в котором содержалось признание Фролкина, военнослужащий действительно ушел со службы. Издание попыталось получить его комментарий по поводу уголовного дела, но он не ответил на звонки и сообщения. Неизвестно, связано ли дело с тем, что он рассказал «Важным историям».

В Украине Фролкина обвиняют в нарушении законов и обычаев войны; санкция вменяемой ему статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного.

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