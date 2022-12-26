На российского военнослужащего, который сознался в убийстве мирного украинца, завели уголовное дело о «фейках» про армию

Как пишут «Важные истории», фамилия, имя и отчество фигуранта дела полностью совпадают с ФИО российского военного, который летом 2022 года признался изданию в убийстве мирного жителя Украины в селе Андреевка Киевской области Украины.

Фролкин тогда заявил «Важным историям», что убитый им украинец передавал ВСУ координаты российских колонн, движущихся по Киевской области, и что приказ о его убийстве отдал командир. Фролкин раскритиковал его и ряд других своих командиров и пообещал уволиться из армии.

К моменту выхода материала «Важных историй», в котором содержалось признание Фролкина, военнослужащий действительно ушел со службы. Издание попыталось получить его комментарий по поводу уголовного дела, но он не ответил на звонки и сообщения. Неизвестно, связано ли дело с тем, что он рассказал «Важным историям».