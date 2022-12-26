Рождество или очередной повод выпить? В праздники у полиции было много хлопот с теми, кто не знает границ

В первый день Рождества в волости Эльва случилось ДТП. Водитель автомобиля Volkswagen пожелал съехать на второстепенную дорогу и затормозил. Ехавший за ним автомобиль успел вовремя среагировать, а вот третья машина уже нет, в результате чего произошла цепная авария. В ДТП никто серьезно не пострадал, но в ходе проверки полиции выяснилось, что 23-летний водитель автомобиля Volkswagen оказался подвыпившим.

Вызвали полицию и в тартуский травмпункт, потому что пьяный пациент Урмас, который разбил голову, не смог самостоятельно покинуть больницу. Полиция хотела отвезти Урмаса домой, но по пути выяснилось, что он потерял ключи от дома. Правоохранители все-таки смогли решить проблему Урмаса, но потратили на этот вызов несколько часов.

К сожалению, на Рождество полиции пришлось применять силу. Например, один пьяный молодой человек решил выбросить свой компьютер из окна многоквартирного дома. Соседи вызвали полицию, которая решила, во благо других жильцов, доставить мужчину в вытрезвитель. Хотя поначалу все проходило мирно, в какой-то момент мужчина начал вести себя агрессивно, из-за чего на него пришлось надеть наручники. По пути в полицейский автобус задержанный вырвался из рук полицейских и побежал в другом направлении. Побег оказался неудачным и мужчину доставили в вытрезвитель.