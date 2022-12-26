Видео ⟩ Всему виной предложенная работа: десятки иностранных водителей попали в тюрьмы Венгрии

В рамках работы нужно было провезти нелегальных иммигрантов в Евросоюз. МИД Латвии предупреждает, что с аналогичной целью набор автоперевозчиков также происходит в Хорватии, Чехии, Польше, Австрии и других странах.

Один из задержанных водителей - Улдис (имя изменено) - его девушка Дана (имя изменено) согласилась рассказать о случившемся. Улдис рассказал Дане, что едет в Венгрию на экскурсию.

«Однажды он не вышел на связь. Мы не смогли связаться с ним ни по телефону, ни по смс. Все было отключено. Я сама звонила в будапештскую полицию, спрашивала, как узнать, находится ли человек в больнице?» - рассказала женщина.

После неоднократных звонков выяснилось, что Улдиса арестовали за контрабанду людей.

По данным Министерства иностранных дел, всего с прошлого года в Венгрии за ввоз нелегальных иммигрантов в Евросоюз задержано 38 водителей из Латвии. Большинство из них не знали, что причастны к совершению преступления.

Представитель МИД Латвии Диана Эглите заявила: «Вербовщики и их обманули, они сказали, что раз вы не говорите на языке страны, с вами будут обращаться мягче, просто депортируют. Никаких наказаний не будет. Их просто обманули, и они поверили».