Ключевые слова рождественских праздников: пьяные водители и домашнее насилие

«К сожалению, мы снова увидели, что во время Рождества происходит больше домашнего насилия, - сказал Трей. - Если в прошлом году на рождественские праздники поступло 131 сообщение о возможном насилии со стороны партнера, то в этом году их было 165 за три дня. По факту насилия начато 29 производств по уголовному делу.