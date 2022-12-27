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Ключевые слова рождественских праздников: пьяные водители и домашнее насилие

Александра Саарнийт
, журналист
Ключевые слова рождественских праздников: пьяные водители и домашнее насилие
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Полиция и спасатели на месте ДТП. Иллюстративное фото
Полиция и спасатели на месте ДТП. Иллюстративное фото Фото: Ago Gaškov

По словам руководителя оперативного отдела Департамента полиции и погранохраны Таго Трея, в рождественские праздники полиция не скучала. В этом году в полицию поступило 563 вызова. Наиболее частыми причинами были насилие со стороны партнера, сообщения о шуме и хулиганстве, а также о нарушениях правил дорожного движения.

«К сожалению, мы снова увидели, что во время Рождества происходит больше домашнего насилия, - сказал Трей. - Если в прошлом году на рождественские праздники поступло 131 сообщение о возможном насилии со стороны партнера, то в этом году их было 165 за три дня. По факту насилия начато 29 производств по уголовному делу.

В 31 случае жертвами или свидетелями домашнего насилия были дети. Например, подросток сообщил, что партнер его матери слишком много выпил и буянит.Также сообщалось, что родители дрались: например, пьяная мать ударила отца по лицу кочергой, или отец ударил мать, а затем ребенка.

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