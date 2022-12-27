По словам руководителя оперативного отдела Департамента полиции и погранохраны Таго Трея, в рождественские праздники полиция не скучала. В этом году в полицию поступило 563 вызова. Наиболее частыми причинами были насилие со стороны партнера, сообщения о шуме и хулиганстве, а также о нарушениях правил дорожного движения.
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Ключевые слова рождественских праздников: пьяные водители и домашнее насилие
Ключевые слова рождественских праздников: пьяные водители и домашнее насилие
«К сожалению, мы снова увидели, что во время Рождества происходит больше домашнего насилия, - сказал Трей. - Если в прошлом году на рождественские праздники поступло 131 сообщение о возможном насилии со стороны партнера, то в этом году их было 165 за три дня. По факту насилия начато 29 производств по уголовному делу.
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