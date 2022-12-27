Сербия перевела вооруженные силы в режим боевой готовности

Министр внутренних дел Сербии Братислав Гасич также заявил, что «приказал привести в полную боевую готовность» полицию и другие подразделения сил безопасности и передать их под командование начальнику штаба армии в соответствии с «их оперативным планом». Соответствующие приказы отдал президент страны Александр Вучич сообщили в Минобороны и МВД страны.

По словам министра обороны, «это поднимает страну на самый высокий уровень действий, предпринимаемых сербскими вооруженными силами для защиты территориальной целостности и суверенитета Сербии, защиты всех граждан Сербии и предотвращения террора против сербов, где бы они ни жили».

Обострение конфликта между Сербией и Косово

Конфликт между Сербией и Косово обострился в июле этого года, когда Приштина решила ввести временные документы для въезжающих граждан Сербии и потребовала от сербского меньшинства поменять старые сербские автомобильные номера на местные. В знак протеста косовские сербы возвели баррикады, после чего власти в Приштине отложили введение новых правил.

В конце ноября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что Косово и Сербия уладили спор вокруг автомобильных номеров, однако в регионе продолжали возникать конфликты, отмечает AP.

Последний инцидент произошел вечером 25 декабря в общине Зубин-Поток, где местные этнические сербы в течение двух недель перекрывали дороги. Как заявили представители миссии НАТО (KFOR), возле одного из их патрулей неизвестные открыли стрельбу, никто не пострадал.