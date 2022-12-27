Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт завершила 2022 год на 17-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), передает rus.err.
На десять строчек вниз: Анетт Контавейт завершила 2022 год на 17-м месте в рейтинге WTA
На десять строчек вниз: Анетт Контавейт завершила 2022 год на 17-м месте в рейтинге WTA
Об этом стало известно в понедельник, 26 декабря, когда WTA опубликовала обновленную версию своего рейтинга - последнюю в этом году. Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи завершает год на 32-й строчке.
На первом месте полька Свентек, которая по количеству рейтинговых очков более чем в два раз опережает занимающую вторую строчку Онс Жабер из Туниса; третьей ракеткой мира стала американка Джессика Пегула.
2021 год Анетт Контавейт завершила на 7-й, а Кайа Канепи – на 73-й строчке.