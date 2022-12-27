На десять строчек вниз: Анетт Контавейт завершила 2022 год на 17-м месте в рейтинге WTA

Об этом стало известно в понедельник, 26 декабря, когда WTA опубликовала обновленную версию своего рейтинга - последнюю в этом году. Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи завершает год на 32-й строчке.

На первом месте полька Свентек, которая по количеству рейтинговых очков более чем в два раз опережает занимающую вторую строчку Онс Жабер из Туниса; третьей ракеткой мира стала американка Джессика Пегула.