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На десять строчек вниз: Анетт Контавейт завершила 2022 год на 17-м месте в рейтинге WTA

rus.postimees.ee
На десять строчек вниз: Анетт Контавейт завершила 2022 год на 17-м месте в рейтинге WTA
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Анетт Контавейт.
Анетт Контавейт. Фото: Tairo Lutter

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт завершила 2022 год на 17-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), передает rus.err

Об этом стало известно в понедельник, 26 декабря, когда WTA опубликовала обновленную версию своего рейтинга - последнюю в этом году. Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи завершает год на 32-й строчке.

На первом месте полька Свентек, которая по количеству рейтинговых очков более чем в два раз опережает занимающую вторую строчку Онс Жабер из Туниса; третьей ракеткой мира стала американка Джессика Пегула.

2021 год Анетт Контавейт завершила на 7-й, а Кайа Канепи – на 73-й строчке.

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