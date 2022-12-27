Внимание в небо: германские истребители Eurofighter Typhoon проведут тренировочные полеты над Эстонией

Самолеты совершат полеты 27 и 28 декабря, а также 30 и 31 декабря на высоте не ниже 152 метров, то есть 500 футов, и предпочтительно вдали от населенных пунктов, сообщил BNS пресс-секретарь Генерального штаба Сил обороны. Полеты состоятся с 9 до 17 часов над Южной и Центральной Эстонией. Не исключено, что самолеты пролетят над хутором или иным небольшим населенным пунктом, однако в основном будут стараться этого избегать.