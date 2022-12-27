Эксперты: не каждую недвижимость легко сдать в аренду

Если проанализировать уровень цен на поступившую в продажу недвижимость, то квартиры, построенные в последние годы, с точки зрения арендодателя, не являются хорошей инвестицией: рентабельность может оказаться в минусе, так как арендная плата упала, рост цен замедлился, а процентные ставки по кредитам выросли. «Целью инвесторов являются совершенно новые квартиры, потому что, на первый взгляд, риск кажется несколько ниже, чем в случае с квартирой в старом доме спального района», – отметил Ребане.

При этом стоимость аренды новой недвижимости самая высокая на рынке, из-за чего на данный момент она не так привлекательна для арендаторов. Вот почему Ребане рекомендует обратить внимание на более дешевые квартиры, которые можно отремонтировать. Вот почему некоторые инвесторы вкладывают деньги в квартиры за пределами крупных населенных пунктов: цены там значительно ниже. «Им нечего терять. Если сделка купли-продажи будет совершена и найдется подходящий арендатор, который платит минимальную арендную плату, но с точки зрения доходности эти варианты более привлекательны, чем в центре Таллинна», – сказал Ребане.