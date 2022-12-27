Предложение на рынке аренды постепенно превышает спрос, и инвесторам приходится делать еще более осознанный и взвешенный выбор. Руководитель отдела обслуживания физических лиц Luminor Танель Ребане и аттестованный маклер Domus Kinnisvara Кристийна Суси рассказывают, какой недвижимости следует избегать и как принять оптимальное решение.
Эксперты: не каждую недвижимость легко сдать в аренду
Если проанализировать уровень цен на поступившую в продажу недвижимость, то квартиры, построенные в последние годы, с точки зрения арендодателя, не являются хорошей инвестицией: рентабельность может оказаться в минусе, так как арендная плата упала, рост цен замедлился, а процентные ставки по кредитам выросли. «Целью инвесторов являются совершенно новые квартиры, потому что, на первый взгляд, риск кажется несколько ниже, чем в случае с квартирой в старом доме спального района», – отметил Ребане.
При этом стоимость аренды новой недвижимости самая высокая на рынке, из-за чего на данный момент она не так привлекательна для арендаторов. Вот почему Ребане рекомендует обратить внимание на более дешевые квартиры, которые можно отремонтировать. Вот почему некоторые инвесторы вкладывают деньги в квартиры за пределами крупных населенных пунктов: цены там значительно ниже. «Им нечего терять. Если сделка купли-продажи будет совершена и найдется подходящий арендатор, который платит минимальную арендную плату, но с точки зрения доходности эти варианты более привлекательны, чем в центре Таллинна», – сказал Ребане.
Также инвестор должен внимательно отнестись к эксклюзивной недвижимости, появившейся в Таллинне, потому что соотношение ее покупной цены и полученного от аренды дохода вряд ли может обрадовать. «Если взять, к примеру, двухкомнатную квартиру, купленную в квартале Каларанна за 350 000 евро, то сдать ее за 2 000 евро довольно сложно и это может означать для инвестора немалые убытки, – рассуждает Ребане. – Определенная целевая группа все еще может платить 1000-1500 евро в месяц, но дороже это сдать квартиру очень сложно».
Хотя многие предпочитают покупать, продавать и сдавать недвижимость без посредников, при инвестировании привлечение маклера имеет много преимуществ. По словам маклера из Domus Kinnisvara Кристийны Суси, воспользоваться помощью малера стоит, чтобы узнать реальную стоимость недвижимости, проверить документацию, состояние строительных конструкций, определить правильную арендную плату и найти подходящего арендатора с проверенным прошлым.
Некоторые детали могут показаться незначительными, но когда покупка финансируется за счет ипотечного кредита, компетентный маклер обратит на них внимание и поможет предотвратить возникающие проблемы на раннем этапе. «Это, например, не узаконенная перепланировка, отсутствие сервитута для подъезда к недвижимости или вода, которая берется из соседского колодца. Все подобные ситуации могут привести к путанице», – объяснила Суси.