Запад не заметил, как сам подготовил условия для большой войны в Европе, и вяло отбивает информационные атаки России, которая пока не рушится. Эстонии предстоит сделать в следующем году судьбоносный выбор и справиться с большими трудностями. Публицист и преподаватель Андрей Кузичкин попытался сформулировать уроки 2023 года и спрогнозировать развитие событий в новом году.
УРОКИ ГОДА ОТ КУЗИЧКИНА ⟩ Запад вскормил змею, Путину еще верят, в Украине победит Украина, а Эстонию ждут трудности
Ошеломительно быстро пролетел безумный 2022 год, ставший катастрофой для всего человечества. Только не все осознали глубину пропасти, в которую сорвался и летит наш мир.
Например, в большинстве стран Африки и Азии по-прежнему считают, что конфликт между Россией и Украиной носит локальный характер и не касается населения этих континентов. Даже в Эстонии, особенно среди местных русских, бытует мнение, что «война в Украине – это не наша война!». Увы, наша! И перспективы превращения локальных боев в тотальный ядерный конфликт сохраняются и даже становятся всё более отчетливыми.
Итак, главные итоги 2022 года в сфере международной политики, в Эстонии и в моей личной жизни: это война, война и еще раз – украинская война. А главная причина войны в Украине – слабость западной демократии и западной модели безопасности. Какие же уроки преподнес нам год уходящий?
Урок 1. Банкротство внешней политики Запада
Нападение России на Украину, ставшее неожиданным для правительств, спецслужб и оборонных ведомств многих стран, разметало в пух и прах систему отношений Запада с Россией. Десятилетиями Евросоюз наращивал закупки в России нефти и газа, продавал Москве технологии двойного назначения и комплектующие для ракет и дронов, инвестировал миллиарды евро в российскую экономику и формировал имидж России как страны, «с которой можно и нужно дружить». При этом многочисленные западные политики и бизнесмены в упор не замечали (или просто не хотели замечать), как с Путина сползает лоск просвещенного правителя и под ним обнаруживается отвратительное мурло диктатора и самодура. По большому счету, именно Запад вскормил путинский режим и стал крестным отцом российской агрессии против Украины. У меня есть моральное право для таких оценок, потому что я с 2004 г. в своих статьях и выступлениях без устали предупреждал о коварстве Путина и опасности, которую представляет западная политика умиротворения диктатора.
История ничему не научила западных лидеров, не сумевших разглядеть в русском чекисте будущего фюрера. Пожалуй, в Европе только страны Балтии, Великобритания и Польша не питали иллюзий в отношении путинского режима и последовательно выступали за пересмотр курса на расширение сотрудничества с Москвой. Но и через 10 месяцев после начала войны экономические связи между ЕС и Россией не оборваны: российские энергоресурсы перекачиваются по трубам, а товары из Европы ввозятся в Россию через многочисленные лазейки на границах и через дыры в правовых актах, регулирующих санкции. «Гибридная война» перешла в стадию «гибридного мира».
Ошибка Запада заключалась и в том, что изучению России уделялось слишком мало внимания, а инструменты исследования российской внешней и внутренней политики оказались неэффективными. При этом в США дела с изучением России обстоят лучше, чем в Европе, хотя Европа к России гораздо ближе, потому и риск военного конфликта здесь выше. Рациональное мышление западных политиков, воспитанных на трудах Локка, Гоббса и Декарта, разбилось о сумасбродство Путина, который очень часто в принятии решений руководствуется не здравым смыслом, а своими эмоциями, и давно утратил адекватное восприятие мира. Это как на конгрессе психиатров: вы думаете, что беседуете с коллегой-экспертом, а на самом деле – это пациент.
Урок 2. Россия пробила брешь в системе безопасности Запада
Разумеется, блок НАТО как важнейшая компонента военной безопасности Европы, также не выполнил своей задачи по предотвращению вооруженного конфликта на континенте. Я понимаю, что есть 5 статья Альянса, риски эскалации конфликта, опасность перехвата армией России западного оружия. Это с одной стороны. А с другой стороны – гибнущие в Украине люди, разрушенные города и миллионы беженцев. И если бы поставки Himars, Leopard, Patriot и F-22 начались в Украину в прошлом году, я уверен, в этом году никакой войны не случилось бы. Почему?
Потому что Путин – трус, он никогда не нападает на сильного. Понимая, что получит отпор, путинский режим не отважился бы на военную авантюру в Украине. Но именно беззащитность Украины создала у Кремля иллюзию, что Киев можно взять за три дня. Радостно, что страны альянса оказывают Украине сегодня большую помощь в отражении российской агрессии. Но это радость со слезами на глазах – слезами о тех, кто уже не вернется с войны и не увидит мирного солнца над головой.
Урок 3. Российская пропаганда по-прежнему контролирует мировые масс-медиа и «Русский мир»
Отсутствие консолидированной поддержки Украины в мире означает поражение Запада в информационной войне, развязанной Россией. Высокий уровень доверия Путину в самой России, в Сербии, Черногории, Болгарии, Словакии, среди населения стран Азии, Африки, Латинской Америки и в части русскоязычных сообществах Эстонии, Латвии и Германии указывает на слабую систему западной контрпропаганды.
Влияние Кремля в мире сохраняется на высоком уровне, а попытки ему противостоять носят разрозненный характер и запаздывают во времени. Так, только в девятом пакете санкций ЕС предусмотрены новые меры по отключению вещания нескольких российских каналов. Ранее, весной, отключили еще несколько. Брюссель рубит хвост кремлевской пропаганде по частям. Но от этого доступность российских медийных ресурсов для жителей Европы почти не снизилась, потому что в интернете можно найти любое российское пропагандистское ток-шоу. А спутниковые антенны позволяют получать телесигнал напрямую из России.
Такая же история случилась с попытками ограничить въезд в ЕС граждан России и Беларуси. Единого фронта создать так и не удалось. И если страны Балтии приняли жесткие меры, фактически закрыв границу с Россией в сентябре, то другие государства ЕС по-прежнему выдают шенгенские визы гражданам России и Беларуси.
Прошлого не воротишь, колесо времени не повернешь вспять. Но для исправления ошибок нужна консолидация, консолидация и еще раз – консолидация усилий всех демократических стран в борьбе с режимом Путина. И нужно признать, что именно военная победа над путинским режимом гарантирует стабильный и прочный мир в Украине и Европе. Только выучив уроки уходящего года, Запад сможет более четко и осмотрительно планировать своё будущее.
Прогнозы и новые угрозы
В прошлом году я совершенно определенно предсказал войну между Россией и Украиной и смену правительства Эстонии. Попробую дать прогноз на следующий год.
Война. К сожалению, предсказать начало войны легче, чем ее окончание. Возможно несколько равновероятных сценариев. 1. Война продолжится весь следующий год, но зимой снизится интенсивность боевых действий. Весной-летом не исключено новое наступление российской армии и попытки захватить Киев и Одессу. 2. Путин согласится на мирные переговоры, которые будут использованы российской стороной как оперативная пауза для подготовки нового наступления в Украине. 3. В России произойдет смена власти и будет заключен мир с Украиной. Вероятность любого сценария зависит от участия Путина в президентских выборах 2024 года. По закону, выборы должны быть назначены в начале декабря 2023 года. Если Путин выдвинет свою кандидатуру, война продолжится, потому что два слова – «Путин» и «капитуляция» взаимно исключены. Если случится чудо в виде государственных похорон или появления нового кремлевского кандидата, вероятность мира в Украине резко возрастет.
Эстония. Нашу страну ждут трудности и парламентские выборы. Если в январе и феврале не произойдет обвала в экономике, не вырастет безработица и цифры в коммунальных счетах не будут шокирующими, победа Партии реформ неизбежна, как и победа Украины. А если все будет плохо, победит EKRE (при этом победа Украины все равно останется неизбежной). Но кто будет формировать правительство - вопрос открытый.
Предвижу массу трудностей в связи с переводом образования на эстонский язык. Совершенно не исключаю волнений среди учителей и родителей учеников.
Есть риск прибытия в Эстонию новой волны беженцев из Украины и потока нелегальных эмигрантов из России.
Существуют угрозы военных провокаций России на границе с Эстонией.
Россия. Экономический кризис будет углубляться, но не достигнет масштабов катастрофы. Репрессивный характер государства усилится, преследование инакомыслящих примет массовый характер.
Человек живет надеждой, и в этом смысл нашей жизни – ждать, что следующий год будет лучше предыдущего, и делать все, чтобы ожидания сбылись. Поэтому я говорю спасибо всем, кто читал мои статьи в старом году, поздравляю читателей и журналистов Postimees с Новым годом и желаю, чтобы в будущем году надежда нас всех не обманула.