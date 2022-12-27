УРОКИ ГОДА ОТ КУЗИЧКИНА ⟩ Запад вскормил змею, Путину еще верят, в Украине победит Украина, а Эстонию ждут трудности

История ничему не научила западных лидеров, не сумевших разглядеть в русском чекисте будущего фюрера. Пожалуй, в Европе только страны Балтии, Великобритания и Польша не питали иллюзий в отношении путинского режима и последовательно выступали за пересмотр курса на расширение сотрудничества с Москвой. Но и через 10 месяцев после начала войны экономические связи между ЕС и Россией не оборваны: российские энергоресурсы перекачиваются по трубам, а товары из Европы ввозятся в Россию через многочисленные лазейки на границах и через дыры в правовых актах, регулирующих санкции. «Гибридная война» перешла в стадию «гибридного мира».

Ошибка Запада заключалась и в том, что изучению России уделялось слишком мало внимания, а инструменты исследования российской внешней и внутренней политики оказались неэффективными. При этом в США дела с изучением России обстоят лучше, чем в Европе, хотя Европа к России гораздо ближе, потому и риск военного конфликта здесь выше. Рациональное мышление западных политиков, воспитанных на трудах Локка, Гоббса и Декарта, разбилось о сумасбродство Путина, который очень часто в принятии решений руководствуется не здравым смыслом, а своими эмоциями, и давно утратил адекватное восприятие мира. Это как на конгрессе психиатров: вы думаете, что беседуете с коллегой-экспертом, а на самом деле – это пациент.

Урок 2. Россия пробила брешь в системе безопасности Запада