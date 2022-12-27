АНАЛИЗ ⟩ Как распознать недобросовестного предпринимателя?

1. Прятанье головы в песок

Черный список Департамента по защите прав потребителей и техническому надзору (TTJA) содержит информацию о компаниях, которые не соблюдают предписания департамента. Предприниматели часто не отвечают на его запросы.

Postimees также сталкивался с этой проблемой. Издание всегда дает слово другой стороне, когда дело доходит до противоречивых историй. Например, в случае историй о потребительских спорах с предприятиями связываются и по телефону, и по электронной почте в течение нескольких дней. Бывало, что предприниматель не отвечал на запросы, один раз журналисту дали ложную информацию.

В конфликтных ситуациях всегда можно объяснить свою точку зрения прессе, даже если изначально было решено не отвечать.

2. На сайте нет информации о сотрудниках

Журналисты и предприниматели, выступающие в СМИ, иногда получают намеки на то, что кого-то обманули. Однако при проверке информации веб-страницы компании не содержат никакой информации о персонале. Часто на сайте есть раздел «о нас», но нет информации о том, к кому обращаться в случае возникновения проблем.

Однако в большинстве случаев информацию можно найти в коммерческом регистре и поисковых системах.

3. Высокомерное общение с государственными чиновниками