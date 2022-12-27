Как правило, предприниматели, нарушившие закон, могут быть наказаны и должны возместить ущерб пострадавшему, но для защиты своих прав может потребоваться обращение в Департамент защиты прав потребителей, полицию или даже суд. Postimees описывает характеристики недобросовестных предпринимателей, с которыми журналист сталкивался неоднократно.
АНАЛИЗ ⟩ Как распознать недобросовестного предпринимателя?
1. Прятанье головы в песок
Черный список Департамента по защите прав потребителей и техническому надзору (TTJA) содержит информацию о компаниях, которые не соблюдают предписания департамента. Предприниматели часто не отвечают на его запросы.
Postimees также сталкивался с этой проблемой. Издание всегда дает слово другой стороне, когда дело доходит до противоречивых историй. Например, в случае историй о потребительских спорах с предприятиями связываются и по телефону, и по электронной почте в течение нескольких дней. Бывало, что предприниматель не отвечал на запросы, один раз журналисту дали ложную информацию.
В конфликтных ситуациях всегда можно объяснить свою точку зрения прессе, даже если изначально было решено не отвечать.
2. На сайте нет информации о сотрудниках
Журналисты и предприниматели, выступающие в СМИ, иногда получают намеки на то, что кого-то обманули. Однако при проверке информации веб-страницы компании не содержат никакой информации о персонале. Часто на сайте есть раздел «о нас», но нет информации о том, к кому обращаться в случае возникновения проблем.
Однако в большинстве случаев информацию можно найти в коммерческом регистре и поисковых системах.
3. Высокомерное общение с государственными чиновниками
Чиновники TTJA обращаются к предпринимателям в случае жалоб. Ответы документируются и их можно прочитать в черном списке департамента. Иногда там пишут странные ответы - например, один автодилер посчитал, что клиенту странно надеется, что подержанный автомобиль должен быть в хорошем техническом состоянии.
4. Никаких извинений за проблемы
В случае с предприятиями, нарушающими закон, принято не извиняться перед клиентом. Это находит отражение как в письмах, рассылаемых клиентам, так и в средствах массовой информации. Ситуация разъясняется, но ответственность не берется. Они обвиняют клиентов и собственных сотрудников, которые «неправильно» понимают вещи.
5. Непредставленные отчеты за финансовый год
Согласно закону, компании должны ежегодно подавать годовые отчеты. Понятно, что могут быть задержки с представлением, но компании из черного списка TTJA часто не сдают отчеты в течение нескольких лет подряд.
Чтобы сэкономить себе время и деньги, проведите тщательную предварительную работу с компаниями, у которых хотите купить товары или услуги или с которыми хотите сотрудничать.