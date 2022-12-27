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АНАЛИЗ ⟩ Годами на ножах: что послужило яблоком раздора между Каей Каллас и Юри Ратасом?

Микк Салу
, журналист
Годами на ножах: что послужило яблоком раздора между Каей Каллас и Юри Ратасом?
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Кая Каллас и Юри Ратас ссорились не раз.
Кая Каллас и Юри Ратас ссорились не раз. Фото: Madis Veltmani kollaaž

Если спросить Каю Каллас (Партия реформ) или Юри Ратаса (Центристская партия) о человеческих отношениях в политике, оба ответят, что они крайне важны. Политики - это не просто «Excel-калькуляторы», которые с холодной рациональностью подсчитывают голоса и на их основе принимают решения: межличностная химия также имеет значение.

Все партии конкурируют между собой и, естественно, критикуют друг друга, но иногда политическая критика оборачивается взаимной антипатией и личным противостоянием. То, как ведущие политики Каллас и Ратас (не)ладят друг с другом, - яркий пример такого противостояния в последние годы.

Для сравнения: со стороны мировоззрения противником Партии реформ является EKRE, но в отношении лидера EKRE Мартина Хельме Каллас такого личного напряжения не испытывает. «Мы с Хельме представляем совершенно разные вещи, но в некотором смысле я уважаю его и чувствую, что он тоже уважает меня», - говорит Каллас. Они мировоззренческие противоположности, - кто хочет, может использовать даже более четкое выражение «враги» - но в то же время в какой-то степени уважают друг друга.

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