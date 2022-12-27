АНАЛИЗ ⟩ Годы на ножах: что послужило яблоком раздора между Каей Каллас и Юри Ратасом?

Все партии конкурируют между собой и, естественно, критикуют друг друга, но иногда политическая критика оборачивается межличностной антипатией и личным противостоянием. То, как ведущие политики Каллас и Ратас (не)ладят друг с другом - яркий пример такого противостояния за последние годы.

Для сравнения, со стороны мировоззрения противником Партии реформ является EKRE, но в отношении лидера EKRE Мартина Хельме Каллас такого личного напряжения не испытывает. «Мы с Хельме представляем совершенно разные вещи, но в некотором смысле я уважаю его и чувствую, что он тоже уважает меня», - говорит Каллас. Они мировоззренческие противоположности - кто хочет, может использовать даже более четкое выражение «враги» - но в то же время в какой-то степени уважают друг друга.