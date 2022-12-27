Если спросить Каю Каллас (Партия реформ) или Юри Ратаса (Центристская партия) о человеческих отношениях в политике, оба ответят, что они крайне важны. Политики - это не просто «Excel-калькуляторы», которые с холодной рациональностью подсчитывают голоса и на их основе принимают решения. Межличностная химия также имеет значение.
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АНАЛИЗ ⟩ Годы на ножах: что послужило яблоком раздора между Каей Каллас и Юри Ратасом?
Годы на ножах: что послужило яблоком раздора между Каей Каллас и Юри Ратасом?
Все партии конкурируют между собой и, естественно, критикуют друг друга, но иногда политическая критика оборачивается межличностной антипатией и личным противостоянием. То, как ведущие политики Каллас и Ратас (не)ладят друг с другом - яркий пример такого противостояния за последние годы.