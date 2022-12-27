Внеочередное заседание: в Рийгикогу вновь обсудят семейные пособия

По словам председателя комиссии Эдуарда Одинца, на открытом заседании комиссия рассмотрит аргументы, на которые сослался президент, не провозгласив закон. Комиссия сформирует позиции относительно того, стоит ли сделать предложение пленарному заседанию принять закон снова в неизмененном виде или внести в закон поправки. «Я как председатель конституционной комиссии предлагаю комиссии поддержать изменение закона, чтобы исправить сделанный ранее технический брак и избежать несправедливости и неравного обращения с детьми», - сказал он.

На внеочередное заседание конституционной комиссии приглашен советник президента по юридическим вопросам Хент-Рауль Кальмо.

Повторное обсуждение непровозглашенного президентом закона рассмотрит также и комиссия Рийгикогу по социальным делам, внеочередное заседание которой начнется сегодня в 11:00. На заседание приглашены советник президента по юридическим вопросам, а также представители Министерства социальных дел и Министерства юстиции.

Рийгикогу снова рассмотрит непровозглашенный закон на внеочередной сессии пленарного заседания, которая начнется в среду в 9:00. В ходе обсуждения с докладами выступят представители конституционной комиссии и комиссии по социальным делам. Члены Рийгикогу смогут задать им по одному вопросу устно. Затем пройдут прения, в которых смогут выступить члены Рийгикогу, а также представители комиссий и фракций. После окончания прений пройдет голосование о принятии закона в неизмененном виде.