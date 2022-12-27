В пярнумааской деревне Пену выставлен на продажу стильный и уютный дом.
Фото ⟩ Дом у моря с нетерпением ждет нового владельца
Дом у моря с нетерпением ждет нового владельца
Дом, построенный в 2017 году, расположен на красивом участке площадью 2578 м².
В доме площадью 109,1 м2 расположены гостиная с открытой кухней, две спальни, баня с комнатой отдыха, парилка с электрической каменкой. Дом обогревается воздушно-тепловым насосом.
Для утепления дома использована древесноволокнистая вата STEICO, обеспечивающая долгий срок службы конструкции и отличный внутренний климат в помещении. Окна гостиной летом можно просто раздвинуть, что позволяет увеличить жилое пространство за счет террасы.
С предложением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE!
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