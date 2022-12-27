Фото ⟩ Дом у моря с нетерпением ждет нового владельца

Дом, построенный в 2017 году, расположен на красивом участке площадью 2578 м².

Фото: KV.EE

В доме площадью 109,1 м2 расположены гостиная с открытой кухней, две спальни, баня с комнатой отдыха, парилка с электрической каменкой. Дом обогревается воздушно-тепловым насосом.

Фото: KV.EE

Для утепления дома использована древесноволокнистая вата STEICO, обеспечивающая долгий срок службы конструкции и отличный внутренний климат в помещении. Окна гостиной летом можно просто раздвинуть, что позволяет увеличить жилое пространство за счет террасы.

Фото: KV.EE