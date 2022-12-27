Таллиннский «Легион» в новом сезоне станет выступать в Эсилиге

«Но показалось, что в сложившейся ситуации разумнее сделать шаг назад, чтобы в будущем сделать два шага вперед», - сказал он.

На основании спортивного рейтинга, право участвовать в Премиум-лиге получает пярнуский клуб «Вапрус». Член правления клуба Карл Палату подтвердил, что клуб к этому готов.

«Мы в курсе, что такая ситуация могла сложиться и сейчас займемся укомплектовкой команды для Премиум-лиги, чтобы встретить сезон конкурентоспособной командой под руководством главного тренера Игоря Принса», — сказал Палату.

К матчам премиум-лиги готовятся таллиннские команды «Флора», «Левадия» и «Калев», команда Пайде, «Нымме Калью», «Курессааре», тартуская «Таммека», «Нарва Транс», пярнуский «Вапрус» и харьюский клуб «Лаагри».

В Эсилиге будут играть «Легион», «Левадия» (U21), «Элва», «Виймси», «Флора» (U21), «Нымме Юнайтед», Пайде (U21), ида-вирумааский «Альянс», «Таллинн» и «Табасалу».