Прогноз: что сулит рынку недвижимости 2023 год

Охлаждение экономики повлияло на поведение и чувство уверенности девелоперов недвижимости, покупателей и продавцов жилья. Эксперты прогнозируют, что нас ждет тихая зима – в этот период активность заключения сделок будет скорее низкой, цены снизятся, и сделки купли-продажи будут заключаться прежде всего на меньшие суммы и на вторичном рынке.

Аналитик Uus Maa Kinnisvarabüroo Ристо Вяхи прогнозирует, что в следующем году вторичный рынок квартир и домов в части количества жилых площадей будет более активным, а вот предложение по новым квартирам станет ниже. «Если рост ставки Euribor продолжится, то можно ожидать, что в ближайшее время в секторе недвижимости увеличится и количество скидок и кампаний, которыми продавцы будут стараться привлечь потенциальных покупателей. В тот же время, инвесторы в недвижимость сейчас скорее выжидают, и это означает, что более новая и дорогая недвижимость, в качестве покупателей которой такие инвесторы и рассматривались, пока простаивает», – добавил он.