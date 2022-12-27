«Мирный саммит»: генсек ООН готов стать посредником в переговорах по Украине

«Как ранее неоднократно заявлял генеральный секретарь, он может быть посредником, только если все стороны хотят, чтобы он выступил посредником», - заявили в понедельник в офисе генерального секретаря ООН.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью The Associated Press, заявил, что власти Украины надеются организовать международный саммит по восстановлению мира в Украине к концу февраля наступающего года. Кулеба тогда заявил, что генсек ООН может сыграть активную роль в мирных переговорах.

«Каждая война заканчивается в результате действий, предпринятых на поле боя и за столом переговоров. «...» ООН могла бы быть лучшей площадкой для проведения такого саммита, так как это не означает оказания услуги для определенной страны. Это о том, чтобы вовлечь всех,» - заявил Дмитрий Кулеба.

Однако, глава украинского МИД отметил, что прежде чем приглашать на переговоры Россию необходимо привлечь ее к ответственности за совершенные военные преступления в международном суде.