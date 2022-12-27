В Рождество в родильном отделении Ида-Таллиннской центральной больницы на свет появились 15 детей, из них семь девочек и восемь мальчиков, пишет BNS.
В Рождество в одной таллиннской больнице на свет появились 15 детей
В Рождество в одной таллиннской больнице на свет появились 15 детей
Пресс-служба больницы отметила, что в Сочельник, 24 декабря, в родильном отделении родились шестеро детей - четверо мальчиков и две девочки. В первый день Рождества, 25 декабря, родились трое детей - две девочки и один мальчик, и во второй день Рождества, 26 декабря, появились шестеро детей - три девочки и трое мальчиков.
В 2021 году за три дня Рождества в родильном отделении Ида-Таллиннской центральной больницы на свет появились 24 ребенка.
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