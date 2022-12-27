Посол Эстонии в России: мы совершаем ошибку, не все противники Путина на нашей стороне

«Надеюсь, многие знают, что есть еще одна концепция, характеризующая Россию на протяжении веков - имперскость, - завявил посол Эстонии в России Маргус Лайдре. - Поэтому я считаю, что мы совершаем очень большую ошибку в Эстонии, как и везде. Когда мы думаем, что все те, кто против Путина, за нас.»

«Пожалуй, один из самых подлинных примеров из недавнего прошлого - Александр Солженицын, кровный противник советской власти, но при этом великорусский шовинист и проимперский человек. Поэтому я призываю вас не цитировать его в наших праздничных речах, потому что подтекст совсем другой», - сказал Лайдре и добавил, что многие российские либералы являются великороссами, а мысль о развале России вызывает у них злость - этот нюанс нужно учитывать.