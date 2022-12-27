Согласно семейным или национальным традициям елку наряжают в канун Рождества или перед Новым годом. О шести различных стилях украшения елки рассказывает дизайнер интерьера K-rauta Гетрин Руут.
ФОТО ⟩ Вы еще не нарядили елку? Посмотрите, какие украшения сейчас в моде
Классика – единственный неустаревающий, а также единственно возможный выбор для многих людей.
Классическая традиционная елка
Красный и зеленый цвета всегда являются неотъемлемой частью Рождества, как и золотой, серебряный и белый. Классическому стилю также соответствуют большие круглые однотонные шары и электрические рождественские огни. Некоторые классические традиции украшения елки уже остались в прошлом: на верхушку часто не устанавливают никаких украшений, да и мишура тоже потеряла популярность. Гирлянды в основном скромные, с теплым или холодным светом, и игра красок или мигающие огоньки сейчас не в моде.
Простая деревенская елка
Многие предпочитают простоту и естественность во всем, включая и украшение дома. К принесенной из леса елке хорошо подходят украшения из натурального дерева, которые можно сочетать с фигурками животных и птиц. Елку также можно оставить в цветочном горшке. Если после праздников хозяева будут держать елку в прохладном помещении и умеренно поливать, то весной ее можно будет высадить в саду. Сейчас в моде украшения, которые имитируют керамику, но не являются тяжелыми, также на елку можно повесить яблоки, шишки, пипаркооки, сделанные своими руками украшения и свечи.
Скромная северная елка
Десятилетиями на нас влияют традиции скандинавских стран, и многие жители Эстонии теперь тоже считают, что рождественское тепло должно быть нежным, светлым и скромным. Вы можете сочетать белые и серебряные шары, однотонные скромные елочные огоньки, шишки и снежные цепочки из ягод.
Богатая американская елка
В Америке Рождество – это радостная сказка, а рождественская елка должна быть богатой и яркой. Американцы часто используют искусственные елки, которые покрыты украшениями настолько обильно, что самого дерева даже и не видно. Американская елка дает относительно полную свободу в игре с цветами – елку можно украсить классическими красными, зелеными и золотыми шарами, или же оформить ее в модных коричневых и бронзовых, или эффектных белых и серебристых тонах. Пастельные тона – розовый, зеленый, голубой и лавандовый – сейчас тоже в моде. Главное, чтобы всего этого было в изобилии.
Экзотическая пестрая елка
Этот тренд пока еще чужд для нас, однако уже завоевывает мир – он экзотичен, красочен и полон радости. В этом стиле нет места снегу, северным оленям или морозу – елка украшается теплыми и богатыми сочетаниями экзотических цветов, птиц и бабочек. Главное, чтобы стиль был игривым и немного детским. Цвета могут быть пастельно-розовыми, зелеными и голубыми, а также золотыми и серебряными, а украшения часто имеют трехмерный эффект.
Хаотичная и эклектичная елка
Сочетание разных стилей, эпох, континентов и материалов – это настоящий хит в мире дизайна интерьера. Обычно рекомендуется выбрать определенный стиль, однако при украшении дома можно и поэкспериментировать с разными стилями. Вы можете сочетать новые и старые украшения, натуральные и искусственные материалы, модные и классические рождественские цвета, северных оленей и фламинго. Хаотичный стиль требует смелости и хорошего вкуса, чтобы все выглядело элегантно, а узоры и цвета были сбалансированы.