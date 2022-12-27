ФОТО ⟩ Вы еще не нарядили елку? Посмотрите, какие украшения сейчас в моде

Богатая американская елка

Фото: K-Rauta

В Америке Рождество – это радостная сказка, а рождественская елка должна быть богатой и яркой. Американцы часто используют искусственные елки, которые покрыты украшениями настолько обильно, что самого дерева даже и не видно. Американская елка дает относительно полную свободу в игре с цветами – елку можно украсить классическими красными, зелеными и золотыми шарами, или же оформить ее в модных коричневых и бронзовых, или эффектных белых и серебристых тонах. Пастельные тона – розовый, зеленый, голубой и лавандовый – сейчас тоже в моде. Главное, чтобы всего этого было в изобилии.

Экзотическая пестрая елка

Фото: K-Rauta

Этот тренд пока еще чужд для нас, однако уже завоевывает мир – он экзотичен, красочен и полон радости. В этом стиле нет места снегу, северным оленям или морозу – елка украшается теплыми и богатыми сочетаниями экзотических цветов, птиц и бабочек. Главное, чтобы стиль был игривым и немного детским. Цвета могут быть пастельно-розовыми, зелеными и голубыми, а также золотыми и серебряными, а украшения часто имеют трехмерный эффект.

Хаотичная и эклектичная елка

Фото: K-Rauta