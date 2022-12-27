В результате ДТП в волости Мульги водитель и ребенок доставлены в больницу

ДТП произошло в понедельник около 18:30 на 56-м километре трассы Валга-Уулу возле Каркси-Нуйа. Управлявший автомобилем SAAB 9-5 43-летний водитель не справися с некрутым поворотом и слетел с дороги, после чего врезался в дерево. Помимо водителя в машине находился девятилетний мальчик. Оба пассажира автомобиля получили серьезные травмы и были доставлены в клинику Тартуского университета.