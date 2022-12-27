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В результате ДТП в волости Мульги водитель и ребенок доставлены в больницу

Марко Суурмяги
В результате ДТП в волости Мульги водитель и ребенок доставлены в больницу
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Скорая помощь доставила пострадавших клинику Тартуского университета.
Скорая помощь доставила пострадавших клинику Тартуского университета. Фото: Tairo Lutter

26 декабря в волости Мульги, Вильяндимаа, произошло ДТП, в результате которого водитель автомобиля и ребенок были доставленны в больницу с тяжелыми травмами.

ДТП произошло в понедельник около 18:30 на 56-м километре трассы Валга-Уулу возле Каркси-Нуйа. Управлявший автомобилем SAAB 9-5 43-летний водитель не справися с некрутым поворотом и слетел с дороги, после чего врезался в дерево. Помимо водителя в машине находился девятилетний мальчик. Оба пассажира автомобиля получили серьезные травмы и были доставлены в клинику Тартуского университета.

Мальчик был доставлен в больницу на реанимобиле, так как тяжесть полученных травм угрожала жизни.

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