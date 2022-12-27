Жители Пыхья-Таллинна смогут посодействовать статусу «Зеленой столицы»

После праздников жители Пыхья-Таллинна смогут отнести свои рождественские и новогодние елки в специальные контейнеры, которые начиная с 28-го декабря будут установлены рядом с кладбищенским парком Копли, культурным центром Сальме, магазином Pelgulinna Selver, а также по адресам Теэстузе, 56, Каларанна, Т9 и Нийне, 2. Контейнеры предназначены только для елок и пихт. Контейнеры будут опустошать раз в неделю.