В среду, 28 декабря, в Пыхья-Таллинне откроется шесть временных пунктов сбора рождественских и новогодних елок. Елки можно бесплатно сдать на переработку до 30 января.
Жители Пыхья-Таллинна смогут посодействовать статусу «Зеленой столицы»
Жители Пыхья-Таллинна смогут посодействовать статусу «Зеленой столицы»
После праздников жители Пыхья-Таллинна смогут отнести свои рождественские и новогодние елки в специальные контейнеры, которые начиная с 28-го декабря будут установлены рядом с кладбищенским парком Копли, культурным центром Сальме, магазином Pelgulinna Selver, а также по адресам Теэстузе, 56, Каларанна, Т9 и Нийне, 2. Контейнеры предназначены только для елок и пихт. Контейнеры будут опустошать раз в неделю.
«Чтобы ставшие ненужными праздничные деревья можно было отправить на переработку, на них не должно оставаться никаких украшений или упаковки, - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап. - Таллинн - "Зеленая столица Европы 2023", так давайте будем мыслить экологично».
Контейнеры будут установлены:
- Копли, 69c - кладбищенский парк Копли, ворота со стороны улицы Копли;
- Теэстузе, 56 - парковка за автобусной остановкой Эрика;
- В непосредственной близости от магазина Selver на ул. Сыле, 51 - два контейнера;
- Сальме, 12 - рядом с культурным центром Сальме, парковка на углу улиц Сальме и Калеви;
- Каларанна, Т9 - недалеко от рекламного щита Рождественского городка Иглупарк;
- Нийне, 2 - парковка за зданием.
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