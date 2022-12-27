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Жители Пыхья-Таллинна смогут посодействовать статусу «Зеленой столицы»

rus.postimees.ee
Жители Пыхья-Таллинна смогут посодействовать статусу «Зеленой столицы»
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Рождественские елки.
Рождественские елки. Фото: Управа Хааберсти

В среду, 28 декабря, в Пыхья-Таллинне откроется шесть временных пунктов сбора рождественских и новогодних елок. Елки можно бесплатно сдать на переработку до 30 января.

После праздников жители Пыхья-Таллинна смогут отнести свои рождественские и новогодние елки в специальные контейнеры, которые начиная с 28-го декабря будут установлены рядом с кладбищенским парком Копли, культурным центром Сальме, магазином Pelgulinna Selver, а также по адресам Теэстузе, 56, Каларанна, Т9 и Нийне, 2. Контейнеры предназначены только для елок и пихт. Контейнеры будут опустошать раз в неделю.

«Чтобы ставшие ненужными праздничные деревья можно было отправить на переработку, на них не должно оставаться никаких украшений или упаковки, - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап. - Таллинн - "Зеленая столица Европы 2023", так давайте будем мыслить экологично».

Контейнеры будут установлены:

  • Копли, 69c - кладбищенский парк Копли, ворота со стороны улицы Копли;
  • Теэстузе, 56 - парковка за автобусной остановкой Эрика;
  • В непосредственной близости от магазина Selver на ул. Сыле, 51 - два контейнера;
  • Сальме, 12 - рядом с культурным центром Сальме, парковка на углу улиц Сальме и Калеви;
  • Каларанна, Т9 - недалеко от рекламного щита Рождественского городка Иглупарк;
  • Нийне, 2 - парковка за зданием.
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