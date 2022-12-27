Народ сделал свой выбор: в этом городе находится самая красивая рождественская елка стран Балтии

За Таллиннскую рождественскую елку проголосовало 1884 человека, за Вильнюсскую рождественскую елку проголосовало 1063 человека, а Латвийская рождественская елка набрала 417 голосов.

В этом году таллиннская рождественская елка была привезена из деревни Мустьыэ в волости Ания и установлена ​​на Ратушной площади 17 ноября.

По словам историка Юри Куускемаа, разговоры о рождественской елке в Таллинне были еще в 1441 году, что, по его мнению, позволяет предположить, что Таллинн действительно является родиной рождественской елки.

Рига, еще один ганзейский город того времени, также претендует на звание родины самой старой рождественской елки с 1510 года.