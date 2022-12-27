Российские истребители нарушают правила полетов над Балтийским морем

19 декабря истребители НАТО были подняты в небо для опознания и сопровождения транспортного самолета «АН-26», который следовал из Калининградской области на основную территорию России. Самолет следовал без летного плана, без включенного транспондера, но он поддерживал радиосвязь с региональными авиадиспетчерами.

В тот же день истребители НАТО были подняты в небо для опознания и сопровождения двух российских штурмовиков «СУ-24М», которые следовали из Калининградской области и затем вернулись на ее территорию. Самолеты следовали без летного плана, без включенного транспондера и не поддерживали радиосвязь с региональными авиадиспетчерами.

Также 19 декабря истребители НАТО поднимались для опознания и сопровождения самолета «СУ-30», который летел с включенным транспондером, но без летного плана, поддерживал связь с региональными авиадиспетчерами.

24 декабря, самолеты воздушной полиции НАТО вылетали на опознание и сопровождение истребителя «СУ-27», который следовал через международное воздушное пространство из Калининградской области и вернулся в нее. Самолет летел без включенного транспондера, без летного плана и не поддерживал радиосвязь с региональными диспетчерами.