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Российские истребители нарушают правила полетов над Балтийским морем

BNS
Российские истребители нарушают правила полетов над Балтийским морем
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Истребители Нато.
Истребители Нато. Фото: Marianne Loorents/Virumaa Teataja

Истребители, выполняющие миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии, на прошлой неделе четыре раза поднимались в воздух для обнаружения и сопровождения самолетов, нарушивших правила полетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщило во вторник агентству BNS литовское Министерство обороны.

19 декабря истребители НАТО были подняты в небо для опознания и сопровождения транспортного самолета «АН-26», который следовал из Калининградской области на основную территорию России. Самолет следовал без летного плана, без включенного транспондера, но он поддерживал радиосвязь с региональными авиадиспетчерами.

В тот же день истребители НАТО были подняты в небо для опознания и сопровождения двух российских штурмовиков «СУ-24М», которые следовали из Калининградской области и затем вернулись на ее территорию. Самолеты следовали без летного плана, без включенного транспондера и не поддерживали радиосвязь с региональными авиадиспетчерами.

Также 19 декабря истребители НАТО поднимались для опознания и сопровождения самолета «СУ-30», который летел с включенным транспондером, но без летного плана, поддерживал связь с региональными авиадиспетчерами.

24 декабря, самолеты воздушной полиции НАТО вылетали на опознание и сопровождение истребителя «СУ-27», который следовал через международное воздушное пространство из Калининградской области и вернулся в нее. Самолет летел без включенного транспондера, без летного плана и не поддерживал радиосвязь с региональными диспетчерами.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.

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