Региональная больница подарила украинским коллегам две машины скорой помощи.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Региональной больницы, отметив, что четыре новых машины «скорой помощи» для Кихну, Рухну, Прангли и Вормси были приобретены посредством госзакупки. Новые автомобили были приняты в эксплуатацию в октябре 2022 года.

На всех малых островах у службы «скорой помощи» всегда на всякий случай есть и запасные машины.

Поскольку прежние основные автомобили остались на островах в качестве запасных, прежние запасные машины больше не используются в основной деятельности больницы, и руководство Региональной больницы решило передать их на безвозмездной основе.

Две машины «скорой помощи» будут переданы НКО «Слава Украине» и одна - НКО Ruhnu Vabatahtlik Päästeselts (Волонтерское спасательное общество острова Рухну).

«Отправляя автомобили в Украину, команда Региональной больницы желает своим украинским коллегам мирного окончания года и надеется, что наш подарок принесет пользу», - сказал председатель правления Региональной больницы Агрис Пеэду.

НКО «Слава Украине» + добровольное гражданское объединение, которое занимается организацией гуманитарной помощи жителям городов и сел Украины, наиболее пострадавших от войны, организацией тренировок по тактической медицине совместно с местным медицинским партнером и транспортировкой раненых, а также другой помощью по всей линии фронта в Украине.