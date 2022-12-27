В этом году бригада скорой помощи малых островов центра неотложной помощи Региональной больницы получила четыре новых автомобиля скорой помощи для малых островов Кихну, Рухну, Прангли и Вормси. Две старые машины «скорой помощи» будут переданы общественной организации «Слава Украине» и отправлены на помощь в Украину.
Региональная больница подарила украинским коллегам две машины скорой помощи
Об этом BNS сообщила пресс-служба Региональной больницы, отметив, что четыре новых машины «скорой помощи» для Кихну, Рухну, Прангли и Вормси были приобретены посредством госзакупки. Новые автомобили были приняты в эксплуатацию в октябре 2022 года.
На всех малых островах у службы «скорой помощи» всегда на всякий случай есть и запасные машины.
Поскольку прежние основные автомобили остались на островах в качестве запасных, прежние запасные машины больше не используются в основной деятельности больницы, и руководство Региональной больницы решило передать их на безвозмездной основе.
Две машины «скорой помощи» будут переданы НКО «Слава Украине» и одна - НКО Ruhnu Vabatahtlik Päästeselts (Волонтерское спасательное общество острова Рухну).
«Отправляя автомобили в Украину, команда Региональной больницы желает своим украинским коллегам мирного окончания года и надеется, что наш подарок принесет пользу», - сказал председатель правления Региональной больницы Агрис Пеэду.
НКО «Слава Украине» + добровольное гражданское объединение, которое занимается организацией гуманитарной помощи жителям городов и сел Украины, наиболее пострадавших от войны, организацией тренировок по тактической медицине совместно с местным медицинским партнером и транспортировкой раненых, а также другой помощью по всей линии фронта в Украине.
НКО Ruhnu Vabatahtlik Päästeselts - это добровольное общественное объединение, сферой деятельности которого является спасательная деятельность и обучение спасателей на острове Рухну.