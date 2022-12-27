Эксперт: покупатели квартир устремились на вторичный рынок

Осенью цены на квартиры упали на десять процентов, а количество сделок сократилось на треть, но затем рынок начал стабилизироваться. «Сокращение количества сделок в этом году протекает намного мягче, чем первой коронавирусной весной. Коррекция цен положительно влияет на перегревшийся рынок недвижимости, его участники ведут себя более рационально и стали обдумывать свои решения», – сказал Лаугус.

«Когда в экономике происходят серьезные изменения, такие как повышение процентных ставок или рост цен на топливо и продукты питания, это вызывает волну шока в сфере потребления, люди начинают меньше покупать. В нынешний кризис стало меньше эмоциональных решений, главная цель – пережить трудные времена, не меняя ничего существенного», – объяснил Яанус Лаугус.

По словам руководителя бюро недвижимости Uus Maa, сейчас уже появляются первые признаки того, что чувство уверенности понемногу начинает возвращаться, и предложений о покупке становится больше. «Мы ожидаем, что к весне инфляция замедлится, благодаря чему успокоится и рост Euribor. Мы считаем, что банки проявят гибкость и в случае возникновения трудностей помогут своим клиентам, предоставив платежные каникулы или применив другие меры. К тому же, не видно, чтобы процесс предоставления кредитов замедлился, или кредиторы как-то замедлили рыночную активность», – сказал Лаугус.