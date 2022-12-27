По словам руководителя бюро недвижимости Uus Maa Яануса Лаугуса, количество сделок с недвижимостью, вероятно, восстановится ко второй половине следующего года. Что касается цен, ожидается, что наиболее значительно изменятся цены на элитную недвижимость и квартиры в новостройках.
Эксперт: покупатели квартир устремились на вторичный рынок
Осенью цены на квартиры упали на десять процентов, а количество сделок сократилось на треть, но затем рынок начал стабилизироваться. «Сокращение количества сделок в этом году протекает намного мягче, чем первой коронавирусной весной. Коррекция цен положительно влияет на перегревшийся рынок недвижимости, его участники ведут себя более рационально и стали обдумывать свои решения», – сказал Лаугус.
«Когда в экономике происходят серьезные изменения, такие как повышение процентных ставок или рост цен на топливо и продукты питания, это вызывает волну шока в сфере потребления, люди начинают меньше покупать. В нынешний кризис стало меньше эмоциональных решений, главная цель – пережить трудные времена, не меняя ничего существенного», – объяснил Яанус Лаугус.
По словам руководителя бюро недвижимости Uus Maa, сейчас уже появляются первые признаки того, что чувство уверенности понемногу начинает возвращаться, и предложений о покупке становится больше. «Мы ожидаем, что к весне инфляция замедлится, благодаря чему успокоится и рост Euribor. Мы считаем, что банки проявят гибкость и в случае возникновения трудностей помогут своим клиентам, предоставив платежные каникулы или применив другие меры. К тому же, не видно, чтобы процесс предоставления кредитов замедлился, или кредиторы как-то замедлили рыночную активность», – сказал Лаугус.
«Изменений можно ожидать на рынке новых квартир, которые в настоящее время покупаются очень редко, но ведь и застройщики пока не пошли на существенное снижение цен, – отметил Лаугус. – Поэтому вместо квартир в новых домах покупатели ищут квартиры на вторичном рынке по более низкой цене – 1000-1500 евро за квадратный метр, и такое положение дел, вероятно, сохранится и в следующем году».
«Эта тенденция распространяется и на очень дорогие квартиры, которые, как и роскошные автомобили, реже покупаются и берутся в аренду. В дорогом сегменте на рынок добавилось много новой арендной недвижимости, что влияет на цены. Например, в случае дома или квартиры с ежемесячной арендной платой более 3000 евро, на переговорах, безусловно, есть место для маневра. В то же время, спрос на двухкомнатные квартиры в Таллинне с арендной платой до 600 евро в месяц остается неизменно высоким, и в следующем году, скорее всего, не изменится», – добавил Лаугус.
«Осенью девелоперы притормозили строительство новых проектов развития, но, на самом деле, выгодных предложений всегда не хватает. На пике активности рынка застройщики предпочитали более дорогие и роскошные проекты, но текущая ситуация заставляет их много работать и находить новые, более выгодные технические возможности. Если бы в продаже появились новые квартиры хорошего качества на 20-30% дешевле тех, что сейчас предлагаются на рынке, они сразу были бы проданы».
По словам Яануса Лаугуса, каждый кризис – это еще и своего рода вакцина. «Недавний бум сделал некоторых застройщиков слишком беззаботными. Сейчас же ради клиента они предпринимают больше усилий, думают, как выделиться, например, с помощью лучшего архитектурного решения. Тема энергоэффективности также стала актуальней, чем когда-либо прежде. Тем застройщикам, дома которых хуже сохраняют тепло, чем было обещано, теперь приходится отвечать за это», – сказал Лаугус.