Большой друг Путина избегает разговоров о войне, но все ли так нейтрально на самом деле?

Сильнейший хоккеист России Александр Овечкин, которого ласково называют Ови, продолжает свое триумфальное шествие, сметая старые рекорды и устанавливая новые.
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37-летний хоккеист имеет внушительные данные: рост 191 см, вес 108 кг, и если изучить всевозможные статистические показатели, то и ежу понятно, что он является одним из мощнейших хоккеистов в истории.
В середине декабря он доказал, что достоин носить и свое второе прозвище: «Великая восьмерка» (по аналогии с его номером свитера) — Овечкин теперь является одним из трех игроков, забивших 800 шайб в регулярном чемпионате НХЛ.