Большой друг Путина избегает разговоров о войне, но все ли так нейтрально на самом деле?

37-летний хоккеист имеет внушительные данные: рост 191 см, вес 108 кг, и если изучить всевозможные статистические показатели, то и ежу понятно, что он является одним из мощнейших хоккеистов в истории.

В середине декабря он доказал, что достоин носить и свое второе прозвище: «Великая восьмерка» (по аналогии с его номером свитера) — Овечкин теперь является одним из трех игроков, забивших 800 шайб в регулярном чемпионате НХЛ.