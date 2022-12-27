Сегодня в 11:15 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в деревне Варуди в Ляэне-Вирумаа. По первоначальным данным, там столкнулись большегрузный автомобиль и фургон, которые двигались навстречу друг другу.
ФОТО ⟩ В Ляэне-Вирумаа столкнулись грузовик и фургон. Есть погибший
В Ляэне-Вирумаа столкнулись грузовик и фургон. Есть погибший
Как передала пресс-служба Идаской префектуры, на данный момент известно, что травмы водителя фургона, к сожалению, были настолько серьезными, что он скончался на месте. Состояние других участников ДТП уточняется.
Департамент полиции и погранохраны напоминает, что в нынешних переменчивых погодных и дорожных условиях автомобилистам следует быть особенно осторожными, а в более сложных условиях отказаться от обгонов и других резких маневров, поскольку любой такой маневр может быть опасным для жизни.
На месте аварии продолжаются работы по выяснению обстоятельств ДТП. В связи с тем, что движение транспорта в районе происшествия значительно затруднено, движение регулируют полицейские.
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