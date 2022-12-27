Этот очень странный дом продается в американском штате Иллинойс. Абсолютно черный изнутри и снаружи дом привлек много внимания пользователей интернета.
Галерея ⟩ В черном-черном лесу стоял черный-черный дом...
Дом в городке Линкольн действительно черный – и внутри, и снаружи. Однако дом выглядит стильно, а его мрачная цветовая гамма не оказывает разрушительного воздействия на воображение.
Собственник недвижимости Сет Гудман рассказал, что купил восьмиугольный дом в августе 2021 года и решил выкрасить весь дом в черный цвет после установки новой крыши, пишет UPI. Гудман говорит, что его необычный дом вызвал большой интерес. Интерес настолько велик, что собственник подумал: может быть, ему не стоит продавать такую ценную недвижимость.
В доме две спальни и две ванные, а также кухня и гостиная. Кроме того, на участке имеется гараж, который, естественно, тоже полностью черного цвета. Действительно, это особенная недвижимость, о ходе продажи которой рассказывается ЗДЕСЬ.