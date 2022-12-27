В Мехикоорма полицию вызвали из-за того, что на улице буянил пьяный мужчина. Позже он заперся в квартире, и было известно, что он может причинить себе вред. Мужчину задержали и отвезли в вытрезвитель.
Для подписчиков
Буянил и мог причинить себе вред: пьяного задержали в целях его же безопасности
Буянил и мог причинить себе вред: пьяного задержали в целях его же безопасности
Старший участковый Пыльвамаа Калле Валль сообщил, что вечером 24 декабря в 21:30 в полицию поступил вызов по номеру экстренной помощи: в Мехикоорма пьяный мужчина вел себя неадекватно и буянил на улице.