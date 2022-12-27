Буянил и мог причинить себе вред: пьяного задержали в целях его же безопасности

Старший участковый Пыльвамаа Калле Валль сообщил, что вечером 24 декабря в 21:30 в полицию поступил вызов по номеру экстренной помощи: в Мехикоорма пьяный мужчина вел себя неадекватно и буянил на улице.

По одной из поступивших в газету наводок, мужчина сбежал в болото, но на самом деле это не так. «Когда прибыла полиция, оказалось, что мужчина заперся в своей социальной квартире. Было известно, что он может себе навредить, поэтому представитель волости открыл ключом дверь социальной квартиры. Для обеспечения собственной безопасности мужчину задержали и доставили в вытрезвитель», - сказал Валль.