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Буянил и мог причинить себе вред: пьяного задержали в целях его же безопасности

Тийт Лойм
, репортер
Буянил и мог причинить себе вред: пьяного задержали в целях его же безопасности
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Urmas Luik

В Мехикоорма полицию вызвали из-за того, что на улице буянил пьяный мужчина. Позже он заперся в квартире, и было известно, что он может причинить себе вред. Мужчину задержали и отвезли в вытрезвитель. 

Старший участковый Пыльвамаа Калле Валль сообщил, что вечером 24 декабря в 21:30 в полицию поступил вызов по номеру экстренной помощи: в Мехикоорма пьяный мужчина вел себя неадекватно и буянил на улице.

По одной из поступивших в газету наводок, мужчина сбежал в болото, но на самом деле это не так. «Когда прибыла полиция, оказалось, что мужчина заперся в своей социальной квартире. Было известно, что он может себе навредить, поэтому представитель волости открыл ключом дверь социальной квартиры. Для обеспечения собственной безопасности мужчину задержали и доставили в вытрезвитель», - сказал Валль.

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