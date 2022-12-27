Маклер: какие документы проверить при покупке квартиры и куда заглянуть в многоквартирном доме

Ленар Сепп. Фото: Lahe Kinnisvara

Если квартира покупается на вторичном рынке и в объявлении о продаже не указано, что сделан ремонт, важно ознакомиться с коммунальными платежами и, в случае наличия теплоузла, поинтересоваться его паспортом, наличие которого обязательно начиная с сентября 2010 года. Если в доме или квартире велись строительные работы, стоило бы попросить фотографии электромонтажных, канализационных и плиточных работ и проверить, кто выполнял работы, строительная фирма или же частное лицо, а также был ли после завершения работ оформлен акт.

Об общем состоянии многоквартирного дома разумнее всего поинтересоваться у соседей и в товариществе, так как дефекты могут быть не видны снаружи. Вы должны посетить подвал и чердак самостоятельно. Если в подвале есть вода, это первый признак того, что что-то не так. Да и под крышей дома должно быть сухо. Если есть проблемы с влажностью, следует выяснить, является ли это случайной протечкой или ситуация постоянная. Влага, образующаяся под крышей, может распространяться на перекрытие крыши, что может привести к ослаблению конструкции и деформации отделочного слоя.